税改见效？苹果公司五年内将在美投入3500亿

美国苹果公司17日宣布，今后五年在美国投资300亿美元，包括新建一个总部园区，同时为海外现金收益一次性缴纳380亿美元税款。加上其他资金投入，这家技术类企业估计今后五年将在美国花费总共大约3500亿美元。

唐纳德·特朗普就任总统后，美国国会去年末出台税改法案，一大目的是倒逼美国企业把海外资金转投国内，服务他所倡导的“美国优先”主张。不过，苹果公司的投入到底有多少属于税改倒逼下的“回流”，分析师难以判断。

【拟新建园区和数据中心】

2016年竞选总统时，特朗普点名批评苹果公司不该交由亚洲制造商生产产品，而应把就业岗位和资金留在美国。苹果虽然迄今没有发布任何在美国生产产品的打算，但对外宣传开始强调对美国经济的贡献，例如，美国软件开发商以苹果应用商店为平台出售手机程序，美国供货商每年接获苹果数百亿美元订单。

根据苹果17日宣布的投资计划，新建园区将用于技术支持部门办公，选址将在今年晚些时候公布。芝加哥、费城的官员已表示有意争取苹果新园区落户。

苹果现在加利福尼亚州丘珀蒂诺设有总部园区，在得克萨斯州首府奥斯汀设有第二园区，在加州埃尔克格罗夫市有一个几千人的办公区。

另外，这家企业准备花100亿美元建立多个数据中心，提供2万个就业岗位。现阶段，苹果在美国共雇用8.4万人，在7个州建有数据中心。

17日，内华达州里诺市苹果新数据中心动工。苹果首席执行官蒂姆·库克说，公司“将把投资集中于可以对创造就业产生直接影响的地区”。

苹果2018年将花费550亿美元与美国供货商、制造商合作，比去年增加50亿美元。

【特朗普视为税改“胜利”】

一些媒体和投资分析师注意到，苹果发布投资计划时并没有说明，3500亿美元中新增投入和例行投入各占多少比例，也没有说明它高达2523亿美元的海外现金储蓄将有多少回流美国。

根据新出台的税改法案，苹果必须为这2523亿美元海外现金缴纳大约380亿美元税款。这将成为税改法案通过后美国国库最大一笔入账。

税改法案把企业税从35%大刀阔斧地削减至21%，对企业海外利润虽不按此税率征税，但企业必须为海外收益一次性支付15.5%的税款，无论是否转回美国。特朗普希望借大幅降税鼓励美国企业增加本土投资，增强美国经济竞争力。

国会众议院议长、共和党税改方案的发起者之一保罗·瑞安在社交媒体上“庆贺”苹果发布投资计划：“对美国经济和美国工人来说，这是大好消息。”

特朗普满意苹果如此“听话”，认为这是他所推行政策的一大“胜利”。“我承诺过我的政策会让苹果这样的企业把大笔资金带回美国。很高兴看到苹果公司在减税法案通过后顺势而动。”

【“是税改结果，也是既定计划”】

不过，反对税改法案的人说，美国企业靠减税省下的钱大部分不会用于加大投资、惠及民生，而是用于回购股票和分派股息。

投资研究机构CFRA分析师安杰洛·齐诺告诉英国广播公司记者，他预计苹果在今后一年到一年半内将回购10%的股份。

苹果先前发布计划，2019年3月前向股东返现3000亿美元，苹果为此已经花了1660亿美元回购股票。

17日发布投资计划后，苹果股价当天上涨1.7%，达到每股179.10美元。一些投资界人士认为，这一计划有助于减弱外界对苹果大举回购股票或派发股息的批评。

回应美国广播公司“创造就业计划是否为税改法案之效”问题时，苹果掌舵人库克说：“我得解释一下，这些（投资计划）中有很大部分是税改带来的结果，也有很大部分是我们在任何情况下都会做的事情。”（沈敏）（新华社专特稿）

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