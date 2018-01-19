以色列说以驻约旦使馆将恢复工作

新华社耶路撒冷１月１８日电（记者陈文仙 杜震）以色列总理办公室１８日晚发表声明说，以色列与约旦已经达成协议，以色列驻约旦大使馆“即将全面恢复工作”。

声明表示，以色列政府将继续核查与去年７月以色列驻约旦使馆枪击事件有关的材料，预计会在未来数周作出决定。

声明还说，以色列非常重视与约旦的战略关系，两国将采取行动加强合作，巩固两国间的和平条约。

同一天，约旦政府发言人穆马尼发表声明说，以色列外交部当天向约方发来正式照会就枪击事件致歉，承诺将赔偿两名约旦死者的家属，并继续就此事进行司法调查。

穆马尼表示，如果未来以方满足约方关于彻查此案、严惩凶手的要求，约方将重新评估两国关系，并考虑让以色列驻约旦使馆重新开馆。

去年７月２３日，以色列驻约旦使馆内发生一起枪击事件，造成两名约旦人死亡，一名以色列使馆职员受伤。

按照以方说法，一名约旦男青年当天在以色列驻约旦使馆内持刀刺伤一名安全官员，后被这名安全官员开枪打死，他的同伴也被这名安全官员开枪打死。但据约旦媒体报道，这名约旦人与以色列使馆职员是因家具未按期运送而发生口角，这名约旦人持螺丝刀捅伤以色列人，后者开枪将其打死。身处现场的约旦房东也受枪伤，后不治身亡。

事发后，以方称这名安全官员行为属于自卫，并撤回驻约使馆全体人员。约方则坚持对事件进行调查。约旦国王阿卜杜拉二世要求以色列将相关人员绳之以法，并称此事将对约以关系构成实质性影响。

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