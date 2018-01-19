以色列就去年枪击事件向约旦正式道歉

新华社安曼１月１８日电（记者林晓蔚）约旦政府１８日表示，以色列已就去年发生的以色列驻约旦使馆枪击事件向约方正式道歉。
约旦政府发言人穆马尼１８日晚发表声明说，以色列外交部当天向约方发来正式照会，表达了对枪击事件的歉意，承诺将向两名死者的家属作出赔偿。此外，以方表示会继续对此事进行司法调查。
穆马尼表示，以色列方面表达了继续同约旦政府保持合作的意愿，不希望此事影响到两国关系。如果未来以方满足约旦政府关于彻查此案、严惩凶手的要求，约方将重新评估两国关系，并考虑让以色列驻约旦使馆重新开馆。
位于安曼的以色列驻约旦使馆去年７月２３日发生枪击事件，造成两名约旦人死亡，一名以色列使馆职员受伤。事发后，以方称这名安全官员行为属于自卫，并撤回驻约使馆全体人员。约方则坚持对事件进行调查，拒绝在事件解决以前让以色列驻约旦使馆重新开馆。
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