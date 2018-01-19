日本政府推算如发生里氏7.3级地震首都圈将有36万处受灾

2016年的熊本地震中支撑斜面的石墙不断坍塌（来源：《朝日新闻》网站）

人民网东京1月19日电（许永新）据日本国土交通省推算，如果发生里氏7.3级的首都直下型地震，首都圈将会有19.54万户房屋全部倒塌，此外还会因支撑斜面的混凝土及石墙坍塌等而致使住宅区36万处受损。一旦石墙倒塌，不光很危险，还会影响救灾活动。该省将针对石墙问题发放补贴进行调查，敦促各地政府采取对策。

据《朝日新闻》报道，石墙问题的重要性，在2016年4月发生的熊本地震中体现出来。熊本县内有一万多处石墙坍塌，瓦砾散落在道路上，给重建工作带来了很大障碍。有些地区还因随后降下的大雨致使水土流失，使得受灾范围扩大。

于是，国土交通省根据熊本地震推算出埼玉县、千叶县、东京都、神奈川县4地的受灾情况。结果显示，出现石墙倒塌、地面液化及裂缝等受灾情况的住宅区将达36万处。

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