沙特全国人口达到3250多万 当地人只占62.69%

人民网讯 沙特统计局发表报告称，到2017年底，全国人口达到3250多万，其中拥有沙特国籍的人只占总人口的62.69%，外国人占37.31%。

今天（19日）出版的沙特《利雅得报》报道称，根据沙特统计局发布的最新报告，2017年底全国总人口为32552336人，与2016年相比增加了2.52%。报告称，2017年，男性比率为57.48%，女性比率为42.52%，而2016年时，男性比率为57.44%，女性比率为42.56%。

沙特统计局的报告特别指出，2017年全国人口中，拥有沙特国籍的为20408362人，占总人口的62.69%，与2016年相比，沙特本地人增加了343392人，居住在沙特的外国人占总人口的37.31%。

报告还称，2017年，沙特本国人中男性占50.94%，女性占49.06%。沙特统计局的报告说，15岁以上女性未结婚者高达32.1%。

据报道，在沙特统计人口时，只要具有沙特长期居住证，就被统计为沙特人口。（安国章）

(责编：燕勐、杨牧)