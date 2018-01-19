纽约一高中凶案频发 8天内3学生遇刺致1死

人民网讯 据美国侨报纽约网报道，18日上午，纽约州新罗谢尔高中(New Rochelle High School)一名学生在校园内被刺伤，警方称，这是8天来该高中发生的第三起学生被伤害案件。

据报道，警方称，当天上午8时50分左右，学校安保人员报警称一名16岁学生在校园内被刺伤，身上有两处刀伤。警方称该名学生已送医院救治，没有生命危险。警方调取监控视频后发现，伤人案发生后，一名15岁的嫌疑人逃离了事发教学楼。学校职员下发了封锁通知，不允许外人进入校园。

据早前报道，周三(17日)下午2时30分左右，该校另一名15岁学生在当地一家披萨店点单时被人刺伤。而上周三(10日)，该校一名16岁学生Valaree Schwab在当地一家邓肯甜甜圈(Dunkin’ Donuts)被人用一把牛排刀连续两次刺中受伤，后抢救无效死亡，其16岁的同班同学Z’Inah Brown涉嫌杀人被捕。(老任）

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