美国南部雪后气温低至冰点 致10人丧命10万户断电

人民网讯 据《每日邮报》等综合报道，由于冬季风暴在美国南部的缓慢移动，南方的大部分州在17日都罕见地受到了大雪和恶劣风暴天气的影响。这场冬季风暴过境后的低温才是对这些州最大的考验，18日，南部的多个州的气温低于冰点。据 Weather.com 报道, 受影响地区估计有10万户失去了电力供应。

据报道，这场冬季风暴造成了10人死亡，包括路易斯安纳州一个婴儿在车里从天桥坠入了运河。17日，路易斯安纳州警方从新奥尔良郊区梅泰里（Metairie）的一条运河中打捞上来一辆轿车。警方认为是司机在结冰的路面上失去了控制坠入河中，车中一个8月大的婴儿不幸丧生，孩子的母亲也情况危急。

路易斯安那州至少已有4人死亡，包括一名男子在10号州际公路上，载货车因为路面滑冰失控被撞倒。至少有2人在亚特兰大75号公路因滑冰路况车祸死亡。 西弗吉尼亚州有1人因天气造成的交通事故身亡。 德州休斯敦地区则有无家可归的流浪男子被发现死在垃圾桶后面。 田纳西州孟菲斯市政厅附近公园有一名妇女被发现已死亡。

由于恶劣天气造成了更多起交通事故，许多州都警告居民尽量不要出门。即使是再厉害的司机也可能遇到麻烦，前赛车手戴尔·恩哈特(Dale Earnhardt Jr.)在推特上说，他在北卡州雪天开车时不小心撞在了一棵树上，要用拖车才能把车拉出来。在阿拉巴马州，一些地方已有至少3英寸的降雪，牛奶牧场主人吉尔默(Will Gilmer)在天亮前把奶牛捆绑在农仓内，当时的温度为华氏7度。 他必须得穿四层衣服，再加上防寒衣与厚重外套。

除此之外，多个机场的大量航班取消和延误，许多学校被迫停课，政府也临时暂停了工作、取消了会议，更多的商店也在这样的天气里选择了关门。（老任）

(责编：燕勐、杨牧)