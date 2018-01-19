投资中文等于投资未来

美国金融大亨吉姆·罗杰斯的女儿快乐·罗杰斯（左一） 因为能说一口流利的中文引发网友热议。

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日前，美国金融大亨吉姆·罗杰斯的女儿快乐·罗杰斯（Happy Rogers） 因为能说一口流利的中文引发网友热议。罗杰斯在新书《最富足的投资》中直言，让两个女儿学习中文是一项“投资”。

为未来发展投资

“中文是一门新兴语言，学习中文被视为一项不错的投资。”英国爱丁堡大学双语研究中心教授安东内拉·索拉切如是说。

罗杰斯在新书《最富足的投资》中提到：“为了有助于女儿在生活以及未来的投资活动中获得成功，我已经做到让她们领先一步了。她们的中国家庭教师，一直用汉语普通话与她们沟通交流。我们移居到亚洲，以便她们能够进入中文学校。”在罗杰斯看来，学习中文不只是兴趣使然，而是为子女的未来发展所做的“投资”。

全球“汉语热”的出现和持续发酵，离不开中国的快速发展和中国国际地位的提升。罗杰斯在书中就自己的“前瞻性”观点做出了解释：“人们要学习汉语的根本原因在于，中国在经济、政治和文化方面的实力正在不断增强与提高，将成为至关重要的国际事务参与者。21世纪是属于中国的，现在的中国就等同于宝库。”

商务汉语成热潮

随着中国的发展，许多投资商把目光投向了中国，如果会说中文，在信息接收和人际交往方面的效率将会大大提升。因此，不少商业精英纷纷加入了学习中文的行列。脸书的创始人扎克伯格就能说一口流利的中文。

商务汉语学习的热潮，也延展到了各个领域。来自全国旅游工作会议的数据显示，2017年中国出境旅游市场为1.29亿人次，比2012年增长了4580多万人次。中国连续多年保持世界第一大出境旅游客源国。中国出境游人数的增加带动了旅游目的地旅游业的发展，为了与中国游客进行有效沟通，有些国家的旅游部门把学习中文提上了日程。据媒体报道，为了在2018年土耳其旅游年期间吸引更多的中国游客，土耳其导游联盟与土中文化协会近来展开强化导游中文培训的合作，重返课堂学中文的土耳其导游越来越多。

另据媒体报道，在柬埔寨，当地的房产中介为了和中国客户沟通也在学习中文；在马来西亚柔佛州依斯干达特区，越来越多的非华裔职工，为了进入当地的中国企业而主动学习汉语，极大地助推了非华裔居民学习汉语的热潮。

学好中文促交流

来自国家汉办的数据显示：目前，已有146个国家和地区设立了525所孔子学院和1113个孔子课堂，各类学员累计达916万人。此外，目前已经有60多个国家通过颁布法令、政令等方式将汉语教学纳入国民教育体系。全球“汉语热”的背后，是随着中国综合实力的提升，国际社会对学习汉语的需求越来越大。

“因为我的国家尼日利亚与中国的关系越来越紧密，所以我选择学习中文。”来华留学生小睿（化名）告诉笔者。经过1年的学习，他已经能够用流利的中文进行交流。小睿格外关注尼日利亚与中国的关系。近年来，中国和尼日利亚在经济、基础设施建设、农业、科技、人文等领域的务实合作全面推进。数据显示，目前，尼日利亚设有2所孔子学院、1个孔子课堂和26处汉语教学点，学习汉语课程的学生总数近7000人。

小睿目前在读中文硕士，正在准备汉语水平考试（HSK）六级考试。对于未来的职业规划，他还是“想回国当一名汉语老师，如果有机会也想留在中国继续念书，这样除了学中文也能学习其他专业知识”。此外，他还希望通过学习中文为尼日利亚与中国的交流与合作出一份力。

(责编：刘茹霞(实习生)、杨牧)