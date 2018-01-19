周氏兄弟：中美友好往来的“艺术大使”

图为周氏兄弟与奥巴马合照。

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“我必须充满自信，坚定不移走下去，才能拿到艺术的金钥匙。近日，低调谦逊的周氏兄弟在北京的工作室接受采访时如此总结。

华人画家组合

据了解，周氏兄弟（原名周少立，原名周少宁）出生于广西，壮族，教育世家，是世界著名的华人兄弟画家组合，上世纪80年代先后就读于上海戏剧学院、中央工艺美术学院。

1973年他们合作完成的第一幅油画《波浪》，标志着周氏兄弟共同创作整体艺术生命的开始。其带有浓郁民族风格的艺术作品，融入了西方现代艺术语言，展现了深刻的东方哲理及具有强烈震撼力的现代艺术观。1985年周氏兄弟以广西花山为主题创作的系列艺术作品，在中国美术馆展出轰动全国，画展随后在南京、上海美术馆巡展，成为中国新艺术运动的领军人物。

周氏兄弟于1986年移居美国，现为世界著名美籍华人艺术家。他们创造了世界抽象美术史上一个又一个的神话，作品受到了世界收藏家及社会名流、博物馆、基金会的追捧，画作跻身全球在世顶尖艺术家最高价排行榜，周氏兄弟合作无间走过了40年的创作生涯，创造了艺术史及华人去美国寻梦的传奇。

成就得到认可

周氏兄弟获得诸多荣誉令他们自己也出乎意料。

2014年，美国伊利诺伊州州长奎恩立法宣告，将每年的10月16日定为周氏兄弟日；并将周氏兄弟文化艺术中心所在的街道命名为周氏兄弟路，以表彰周氏兄弟多年来对美国和世界艺术的贡献。在美国历史上，美籍华人首次获此殊荣。

2017年12月5日，美国前总统奥巴马携奥巴马基金会访问了周氏兄弟艺术中心并会见了周氏兄弟，还在二楼展览大厅向来宾发表讲话。

在奥巴马造访两天后，周氏兄弟艺术中心被纽约时报评为“芝加哥五个必去之地”之一。文中如此描述这座艺术中心：“这座前身为仓库的建筑，已然变身为社区的艺术港湾。华裔美国当代艺术家周氏山作和周氏大荒于2004年将这栋楼改造为艺术空间。该中心包括位于一楼展出周氏兄弟作品的大型画廊，并为多位艺术家提供工作室。”

对西方艺术界而言，周氏兄弟曾先后两度被美国白宫及前总统奥巴马邀请创作“国礼”，赠送两任中国国家主席。他们已成为承载美中友好往来的“文化大使”。

周氏兄弟介绍：“我们的成功和荣誉会为今后从中国来的新移民带来更多鼓舞，激励我们一道为中美友好交流、传播中华文化做出更多贡献。尽管我们在美国生活很多年，但我们的根在中国。”

第一艺术展馆

2017年12月9日，在从网络选出的2000多家艺术机构中，周氏兄弟艺术中心以其“对社区和城市最具影响力”被美国一家新闻博客网站评为全美2017排名第一的具象艺术展馆。

在这座曾经是斯皮格尔目录大楼的建筑里，周氏兄弟艺术中心开设了多个展览空间。自2013年起，《诗人与艺术家》杂志便开始在各个楼层组织群展，其中主要是在二楼约1000平方米的展览区。目的是培养欧美驻留艺术家的创造力和成长性，同时面向公众提供开创性展览。

据悉，周氏兄弟艺术中心每个月第三个周五晚7时至10时会为新展览举办招待会，称为“第三周五”。这些活动免费开放，为桥港区和芝加哥地区提供了领略国际和本地艺术的独特机会。驻留艺术家们在这一天也都将自己的工作室对外开放，使之成为社区大众了解艺术家并与之当面讨论作品的绝佳机会。

(责编：刘茹霞(实习生)、杨牧)