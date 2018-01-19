华人拼代购 背后有隐忧(侨界关注)

图为澳大利亚《商业财经》报纸报道华人“代购”现象。

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美国《世界日报》日前报道，代购业竞争非常激烈，一些美国华人代购非常拼，不仅起早摸黑购买打折商品，还要顶风冒雪抢购热销产品和特别款，自嘲是拿命搏的职业。

如今，随着互联网发展越来越快、覆盖面越来越广、跨境物流速度加快，中国消费者可以随时随地买到世界各地的货品，代购行业应运而生。目前，越来越多的华侨华人将目光投向代购行业，他们利用社交媒体与国内客户进行沟通，随后带着购物清单奔波于世界各大百货商场，购买物品后通过物流邮寄回中国。

走向世界

从英国伦敦哈罗德百货商店到美国纽约第五大道，从法国巴黎香榭丽舍大街到韩国首尔的街头。在世界各地，都有华人代购的身影。

“2018年元旦期间，韩国各大化妆品牌开始促销，我把打折信息转发到朋友圈，订单竟然是平常的三倍多。”在韩国首尔工作生活的华人雷琪鸣在接受本报采访时说，“代购流程其实很简单，根据亲戚朋友购物需求去商店采购，然后通过物流寄回中国，收取一定的代购费用，赚点零花钱。”

据美国《世界日报》报道，日前，美国芝加哥市一些专卖店针对代购“大客户”推出一场特卖会。“代购专场”7时开始，但100多位华人代购不到6时就在店外排起了长队，短短两小时内，扫光了名牌皮具店内的上万件商品。

澳大利亚《商业财经》网站2017年7月公布一组数据，澳洲与新西兰平均每天要发往中国的代购包裹约有6万件。从中看到商机的华人，改变了以往去商店采购的方式，纷纷开设自家商店，借此成为代购们的供货点。数百家为代购提供商品的仓库及礼品店遍布在悉尼各地。

为加快代购商品的流动速度，一些华人创业者正在美国开办快递公司。在美国洛杉矶，华人快递公司正如雨后春笋般涌现。仅在2015年，南艾尔蒙地市就开办了4家华人海运公司。此外，在周边的亚裔社区内还散布着几十家此类公司。

2017年底，从事华人代购生意的澳卖客公司通过借壳上市，并于澳大利亚证券交易所完成挂牌，成为第一家挂牌上市的华人代购企业。

有利有弊

“我从事代购行业7年了，积累了很多忠实客户，收入也很可观，但代购行业有利有弊，入门容易，扩大规模就很难。”在英国伦敦从事专业代购的张琢琼说，“由于代购行业越来越火爆，假货也越来越多。针对一些热销产品，高仿货源也越来越多，导致同一款产品的价格浮动很大，很多客户会质疑他们拿到货物的真假。代购模式是靠‘人际关系’搭建起来的，人与人之间的信任很重要。”

美国《洛杉矶时报》此前有文章指出，海外代购这种基于“人际关系”的特性使政府很难限制。海外代购行业的快速发展，这也成为不得不面对的问题。

“现在从事代购的华人越来越多，我经常要算着时间开车赶往不同的商场进行抢购。不夸张的说，去晚几分钟，热销款早已被同行抢购一空。”在美国波士顿生活的王梦柯在接受本报采访时说，“因为竞争激烈，代购们都很拼。客户想买什么产品，就尽力的去满足他们，有时候驱车几个小时，只为买一个手提包。”

针对华人代购热潮，多数地区也出现了限购令，以防货品出现断销情况。此外，跨境电商的不断发展，也对海外华人代购行业造成了一定的冲击。中国一些电商品牌与世界各国品牌直接建立线上国际商城，货品直邮中国，华人代购的价格优势也逐渐变弱。

此外，中国财政部2017年11月24日宣布，将进一步降低部分消费品进口关税，平均税率由17.3%降至7.7%。香港《南华早报》网站11月24日报道，为鼓励消费，中国宣布下调187种商品的进口关税，繁荣一时的海外代购将开始感到压力。

风险颇多

法国《欧洲时报》报道，随着海外商家的限制、假货和运输等问题、中国海关政策的调整，给海外代购带来阵阵压力。

华人代购这种商业模式，不仅给华人带来了利润，同时也拉动了西方零售业销售额。与此同时，海外华文媒体也开始聚焦华人代购。友情提示：代购有风险，背后有隐忧。

按照中国海关总署相关规定，个人邮寄进境物品，海关依法征收进口税，但应征进口税税额在人民币50元（含50元）以下的，海关予以免征。对于超过进口税免征税额的货物，都应照章纳税，否则就构成偷税。

目前一些专门从事代购生意的商家有的按法律规定缴税，有的仍在打法律擦边球，部分代购尚处于灰色收入地带。

“代购行业之所以利润差巨大，一是由于不同商品在不同国家的价格不同，二是很多代购品并没有按规定缴税。目前，就韩国化妆品代购行业来讲，还有很多专门从事代购生意的商家为了谋取更多的利润，并没有依法按照海关规定如实申报货物清单并缴纳相应税款，部分海外代购走在法律边缘。很多代购者抱有侥幸的态度，以为海关抽查不到。中国海关对入境物品审查越来越严，正品利润空间变得越来越小。”雷琪鸣说。

(责编：刘茹霞(实习生)、杨牧)