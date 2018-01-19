中国进则世界进 中国好则世界好（望海楼）

国家统计局18日发布数据，2017年中国国内生产总值（GDP）827122亿元，比上年增长6.9%，实现2011年以来的首次回升。2017年中国经济稳中向好、好于预期，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强。

相比经济增速，中国更看重发展质量，追求“稳中求进”“稳中向好”。作为拉动世界经济增长的最大动力源，中国的“稳”“进”“好”，是世界之福。中国进则世界进，中国好则世界好。这一点在进出口贸易上体现充分。

2017年中国进出口贸易额大幅增长，达27.79万亿元人民币，比2016年增长14.2%，明显超过2014年高峰年。其中，出口额15.33万亿元，比上年增长10.8%；进口额12.46万亿元，增长18.7%；贸易顺差降至2.87万亿元，收窄14.2%。

中国外贸增长特别是进口额的高增长，对世界直接产生良好的溢出效应。一是对拉美和非洲等新兴市场，中国进口增长22%，出口增长17.3%；二是对欧美日发达经济体市场，中国进出口增长14.8%；三是对能源资源出口型市场，中国原油进口增长10.1%，天然气增长26.9%，直接带动了全球大宗产品价格回升；四是对技术进口型市场，中国出口汽车增长高达27.2%，计算机增长16.6%，医疗仪器及器械增长10.3%。

中国带动了全球进出口市场恢复性增长。据世界贸易组织统计，2017年前三个季度，全球70个主要经济体货物贸易出口增长9%以上，创历史纪录，既有恢复性增长一面，也有再进一步增长一面，世界有望告别10年国际金融危机困局。

在经济全球化大背景下，中国与世界，同进同退。改革开放40年，正是中国对外开放融入世界经济的40年，按货物进出口额指标看，中国从1978年的第29位跃至世界第一位。不过也曾出现三次负增长。而每次负增长不久，中国也不断帮助世界复苏。

第一次是因亚洲金融危机的外部冲击，1998年中国进出口总额比上年下降0.4%，其中进口总额下降1.5%，出口总额则增长0.4%。而后几年中国进出口总额持续增长，不仅带动了亚洲地区进出口贸易增长，也带动了世界贸易增长，不过那时中国的贸易总量仅居世界第十位。

第二次是因国际金融危机的外部冲击，2009年中国货物进出口贸易总额比上年下降16.3%，其中进口总额下降13.7%，出口下降18.3%。之后几年中国进出口总额持续增长，更大范围地带动世界贸易增长，到2013年中国贸易总量已跃居世界第一，取代了美国，如同100年前美国取代英国。

第三次是2014年中国进出口总额达26.42万亿元，之后持续两年下降，2016年降至24.34万亿元人民币，比2014年减少了2.08万亿元，同比下降7.9%。主要原因是外因，即世界贸易持续大幅度下降。按美元计算的世界货物进出口总额，由2014年的37.96万亿美元减少至2016年的32.18万亿美元，下降了15.2%。而今，中国进出口贸易额大幅增长，再度带动世界。

当前，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。中国经济巨轮，实现了稳中求进，正在追求进中求好。中国好，则世界好。

（作者为清华大学国情研究院院长）

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