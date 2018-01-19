本报北京1月18日电 （记者魏薇）为进一步加强中非智库之间的交流合作，宣介党的十九大精神，促进“中非命运共同体”建设，1月18日，由中国社会科学院主办，中国社会科学院西亚非洲研究所、中国社会科学院国际合作局、中国非洲研究院承办的“中国发展新时代与中非合作新机遇”国际研讨会在北京举行。来自埃塞俄比亚、安哥拉、加纳、津巴布韦、喀麦隆、肯尼亚、南非、尼日利亚、斯威士兰、坦桑尼亚、赞比亚等11个国家的16名智库专家代表参加了研讨会。主办方还安排非洲智库专家访华团访问中国外交部和国务院新闻办，并赴天津进行实地考察调研，亲身体验中国发展的伟大成就。

本次研讨会包括4个主要议题：新时代中国特色社会主义思想及其国际意义、中国现代化建设新征程与全球发展新机遇、中国对外政策与中非命运共同体、“一带一路”与“非洲2063议程”。研讨会上，就中国工业化发展、中国精准扶贫经验、中非基础设施建设合作、中非发展道路比较等问题展开深入探讨时，不少非洲学者认为，中国的发展经验是人类发展的宝贵精神财富，也是非洲国家“向东看”的重要内容。包括中国和非洲在内的广大发展中国家一直在探索适合本国国情的发展道路。实践证明，西方工业化国家的发展道路、模式和经验并不能完全适合发展中国家。中国特色社会主义发展道路是人类史无前例的伟大探索，中国模式为非洲国家选择符合自身发展条件的发展道路提供了新的选项，中国在精准扶贫、基础设施建设、工业化进程、改革开放等方面的经验，非常值得非洲国家借鉴。

研讨会上，尼日利亚中国问题研究中心主任奥努奈柱表示，中非合作已经进入了新阶段，超越了基础设施建设与商品交流阶段。他还表示，国际上那些所谓中国扩张会损害其他国家利益的主张是非常错误的，中国的发展对整个国际社会都带来了积极而长远的影响。坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学孔子学院联合院长穆特贝表示，中坦合作历史悠久，中国援助的坦赞铁路更是美名远扬。目前，学习汉语的坦桑尼亚学生越来越多，他坚信这将会为国家带来更多的新机遇。

16日至17日，非洲智库专家访华团还乘坐高铁访问了天津。在两天时间里，访华团参观访问了中科曙光有限公司、力神电池有限公司、太平洋国际集装箱码头、东疆保税港区、国际邮轮母港、中新生态城等地，亲身体验中国高铁的飞快速度，亲身领略中国现代化建设的伟大成就，代表们纷纷感叹中国的发展速度恰如高铁速度，中国发展道路就是非洲国家发展的未来和希望。

《 人民日报 》（ 2018年01月19日 06 版）

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