2017，海外热议的中国五本书

从传统的七夕节，到走街串巷的外卖小哥，再到中共十九大报告，甚至刚刚上映的电影……中国今天所发生的一切，是如此地吸引全世界的目光，这在西方国家主导世界的400年历史上，是前所未有。

在这个全球信息一体化的时代里，中国题材图书也备受关注。2017年，哪些图书引发海外读者关注和热议？本文通过世界图书馆数据平台（OCLC）得到了行业评价，通过海外最大的读者平台（goodreads）和亚马逊书店搜集到了世界各地的读者评价，综合专业人士与普通读者两个方面的意见，看一看——

2017年海外读者最关注的中国图书中，第一本当属《习近平谈治国理政》。该书自2014年由外文出版社面向全世界推出后，截至2017年下半年，已有中、英、法、俄、阿、西、葡、德、日等22个语种版本，遍布全球160多个国家和地区，发行642万册。OCLC数据库显示，截至2017年12月底，该书英文版已经进入了全世界245家图书馆。

在goodreads和亚马逊书店这两个公共平台上，来自世界各地的78位读者对该书做出评价，多数读者认为，通过该书进一步理解了中国共产党的执政理念，如“以人为本”“小康社会”“中国梦”等理论概念。署名迈克尔·J·卡尔的美国读者写到：“中国梦与美国梦没有太大的区别，但它具有特殊的‘中国特色’。创建‘小康社会’奋斗目标，蕴含着中国2500年来的儒学传统。中国目前正在以‘双赢’作为项目合作的基础，特别是通过路上丝绸之路和海上丝绸之路，寻求与世界各国人民建立新的合作桥梁……就像中国从我们这里学到很多东西一样，我们也要好好学习一下中国。”有的读者对照西方资本主义的社会弊病写到：“我特别喜欢他的‘小康社会’的目标，不是无节制地积累物质财富和金钱。对于一个生活在粗俗的、消费主义肆虐的文化人而言，习近平的话令人耳目一新，即‘为了达到我们的发展目标，我们不仅要在物质上，而且要在文化上和道德上也要丰富自己’。”20%的读者认为习近平是一个伟大、有雄心、言行一致的领导人，有位署名kp读者写道：“（该书）在一定程度上揭示了习近平的想法和中共正走向何方，我认为这些观点十分重要。问题的关键是言行是否一致。习近平对腐败的打击表明，到目前为止，他是一个言行一致的人”。10%的读者在留言中提到了“负责任”“和谐”“双赢”等中国外交政策。

从这些留言可以看出，关注中共十八大以来执政理念的人群，已经从世界各国的政治精英阶层延伸到普通读者，并产生了广泛的社会影响。

第二本是《阿里巴巴：马云和他的102年梦想》（中文译名），作者邓肯·克拉克在中国生活了22年，曾经是阿里巴巴公司的顾问。2016年4月，该书由哈勃柯林斯出版集团旗下的Ecco出版社在纽约出版，中信出版社同时推出中文版。由于阿里巴巴公司的世界影响，该书获得了欧美主流媒体的广泛关注，《华尔街日报》《经济学人》《金融时报》等西方主流媒体都刊发了书评。2017年陆续出版了西班牙语、荷兰语、越南语、法语、俄语、意大利语等多个版本。截至2017年12月底，该书已进入全世界883家图书馆，在亚马逊以及goodreads上，很多读者认为该书反映了马云的个性以及领导才能，认为马云“从一个导游到成功创建中国最大的电子商务公司，源于他一直不动摇的坚定精神”；有读者认为该书展现了中国互联网企业发展的巨大前景，认为马云的创业精神值得学习，“这本书提醒我们，成功需要艰苦的工作，是毅力和牺牲的结果，最重要的是热爱你正在做的或者正在学习的东西”。可见，马云以及他所创立的阿里巴巴公司，已成为中国新经济当之无愧的代表，在世界上的影响及家喻户晓的程度，超过了很多国人的想象。

第三本是华东师范大学出版社的《上海数学：一课一练》（一年级至五年级，共5本）。该系列小学数学教材被引进英国小学课堂，2017年5月，英国《卫报》刊发了长篇报道。在《卫报》网站，有5223个读者参与了讨论，有774位读者在网站上留下了自己的意见。2016年英国BBC播出的纪录片“我们的孩子足够坚强吗”，5名中国老师与西方完全不一样的教育方法，通过影像迅速传播，引发东西方关于教育理念、教育方法的大讨论。该书2017年8月在英国亚马逊网站上公开销售后，再次推高这个大讨论的热度，使这套《上海数学：一课一练》知名度甚至超过了一些畅销书。有34位读者认为该书的难易程度设计合理，数学计算能力逐步提升，“这本书看起来非常好，虽然纸有些薄，但不是大问题。数学内容、教学进度一目了然，这对任何一位老师或家长来说都是有价值的”。有家长高兴地在亚马逊上写到：“有人说我儿子可能无法学好数学，今天拿到这本具有魔力的数学书，孩子开始还有些担心，但一坐下来就马上完成了5页，真是奇迹！我现在很高兴使用了这个系列教材，我们一定会买其他几本。”

虽然这套数学教材只是进入英国的小学课堂，但连美国的家长也在购买和使用这套书，并在亚马逊上发表意见，可见该书影响之广泛。中国小学数学某种程度上成为中国教育水平与质量的标志，受到整个西方社会如此关注，这一现象值得深思。

第四本是外文出版社的《中国针灸学》英文版。这是一本欧美世界盛行的长销书，2017年已经是第三版，第18次印刷，截至2017年12月底，该书累计收藏图书馆数量超过了400家。该书作者是中国工程学院院士、著名针灸大师程莘农。程莘农早在1959年就编纂了中国第一本规范系统的针灸学专业读本《简明针灸学》，经不断修订，1987年外文出版社面向海外出版发行了该书的英文版，该书很长时间以来一直是美国、墨西哥、巴西等国家针灸医师资格考试的范本和培训教材。2000年左右，截至2017年12月底，在亚马逊已有86位来自世界各国的读者留言，在goodreads上有67名读者参与了评价。中医在漫长的海外传播过程中，今天已经在世界183个国家和地区获得不同程度的认可和接受，世界范围的“中医热”随着2015年中国科学家屠呦呦凭借“青蒿素”的发明获得诺贝尔奖达到高潮。中医药作为中华传统文化的一种成果，逐渐改变边缘化地位，成为与西方医药文化并驾齐驱的一种主流文化。

第五本书是曹文轩的《青铜葵花》。曹文轩在2016年荣获“国际安徒生奖”，这是第一个中国儿童文学作家获得此次奖项。借助奖项影响，由企鹅兰登出版集团旗下的烛心出版社在2015年出版的《青铜葵花》英文版获得热销，2017年旋即再版。截至2017年12月底，该书已经进入全世界700多家图书馆，在goodreads上有213名读者参与了点评，76名读者写下了书评。曹文轩的另一本作品《羽毛》也顺势被企鹅兰登出版集团在2017年推出，并很快进入欧美244家图书馆。

从2015年开始的“中国儿童文学热”，2016、2017年逐渐升温，新作不断涌现。笔者最为看好的是一套是《中英双语：中国故事》图画书系列，作者为原创绘本作家李健，丛书已面向海外读者出版了《故宫》《长城》《羊姑娘》《木兰》等多本。其中《木兰》由美国连线出版社在2014年推出后，截至2017年12月底，已经进入了244家图书馆，其中绝大部分是欧美中小学图书馆。2017年，纽约连线出版社与上海新闻出版公司合作推出了李健的《青铜狗》，这一基于中国传统文化智慧，且具有独特“中国风”特色的儿童原创绘本书，很短时间内就进入了40多家图书馆。

这五本书可说是中国当代政治、当代经济、文化特色以及独有的历史传统在世界舞台上的最佳展现，在另一个侧面也体现了中国出版参与世界文化市场竞争最具有影响力的五个方面内容。

2017年，海外读者热议的中国图书还有很多，有的由中国出版机构直接在海外出版，有的是中国出版机构输出版权，由海外出版机构直接运作。如何更好更准确地阐释根植于中国悠久历史文化传统的当代中国政治、经济、文化，并对这种“中国热”起到激发作用，是中国出版人迫在眉睫的历史重任！

（作者何明星为北京外国语大学中国文化走出去效果评估中心执行主任，刘洋为北京外国语大学国际新闻与传播学院研究生）

(责编：王仁宏、王吉全)