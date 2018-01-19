澳拟增加高品位铁矿石产量

澳大利亚工业、创新和科学部日前发布的最新报告预测，由于中国削减钢材产量和全球供应持续增加，2018年铁矿石均价将维持在每吨51.5美元左右，比2017年均价下降20%，而2019年铁矿石的均价将会进一步降至每吨49美元。而在2017至2018财年，澳大利亚的矿业投资将下降31%，降至10年来的最低水平。

此间媒体报道称，中国正在关闭老化、高污染的钢厂和感应炉，以抑制钢铁行业的产能过剩。由于中国坚决贯彻去产能政策，作为关键的炼钢原料，炼焦煤的价格预计也将在未来18个月里从上季度的每吨192美元的基准价格下跌。

巴西的淡水河谷、澳大利亚的力拓、必和必拓和福特斯克金属集团控制着全球70%的海运铁矿石市场。尽管这些矿业巨头正努力将更多业务拓展至其它工业原材料，如铜、铝和煤炭，但其营业收入迄今依然主要来自铁矿石销售。

澳大利亚是世界主要的铁矿石出口国之一。在2016至2017财年，澳大利亚出口了8.19亿吨铁矿石，其中83%销往中国，矿业产值占到该财年澳大利亚国内生产总值的6.9%。

此间业内人士认为，中国经济转型和削减钢铁产量对铁矿石价格造成下行压力，成为影响市场的最重大因素，虽然“一带一路”建设有可能增加中国对钢铁的需求，但目前尚不能确定具体影响。

不过，澳大利亚媒体也注意到，中国降低有害气体排放的行动正推动国内钢铁厂转而使用含较少杂质的高品位铁矿石产品，这也促使世界主要铁矿石生产商增加高品质铁矿石产量。福特斯克金属集团近期宣布，今后其铁含量超过60%的铁矿石将占所有产量的一半以上，而目前的铁矿石铁含量为58%。该公司最初认为，中国对高质量铁矿石的需求是暂时的，但在其较低质量铁矿石的折扣2017年第一季度扩大了约31%之后，正在重新考虑这一问题。

而随着中国对清洁能源需求的增加，预计到2019年6月底，澳大利亚的液化天然气出口将从此前预计的6300万吨攀升至7650万吨。

（本报堪培拉1月18日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月19日 22 版）

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