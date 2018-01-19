东京为外国人举行防灾演习

六本木新城附近的国际学校早期教育中心的孩子们正在参加防灾演习。

本报记者 刘军国摄

1月17日，日本东京都中心的六本木新城开发商——日本森大厦公司举行了一场特殊的防灾演习。

日本是世界上地震发生频率最高的国家，几乎每天都有地震。日本政府预测，未来30年内在东京附近发生里氏7级左右的地震（首都直下型地震）概率是70%。

2011年的东日本大地震发生后，以东京为中心的首都城市圈的轨道交通、公交车等公共交通暂停，曾出现了约515万回家困难的人，给人们的生活带来巨大的不便。此后，不仅日本中央政府和东京都政府都采取了大量措施，日本民间企业也积极协助解决这一问题。

六本木新城具备了办公、居住、娱乐等多种功能及设施，约有两万人在此工作，平均每天出入的人数达10万人，其中有大量外国人。与日本人不同，外国人对地震的知识和经验匮乏，语言不通，一旦发生地震更加着急与无助。

这场防灾演习设定的场景为：某一个工作日的白天，在东京都南部发生了里氏7.3级的地震，公共交通停运，在六本木新城出现了包括外国人在内的大量滞留者。

上午9时半，防灾演习开始之后，约20名来自美国、澳大利亚、德国驻日本大使馆的馆员在森大厦公司员工和志愿者的指引下，有序地来到一块宽阔的空地上。随后，志愿者询问大家，“有没有受伤，或者不舒服的？”此时，一部分森大厦公司员工正在准备室内临时避难场所的各种物品。一切准备就绪之后，大家又被有序地带入大楼内，填写登记表，领取空气垫和铝箔急救毯。在志愿者的指导下，人们迅速地把空气垫充满气，然后坐在上面，并披上铝箔急救毯。

“我的护照丢了，该怎么办？”“在哪里给孩子换尿不湿？”……森大厦公司员工和志愿者耐心解答外国人提出的每个问题。随后，外国人排队领取森大厦提供的水和饼干、米饭等防灾食品。

“如果真正发生了地震，那么大家肯定十分焦虑，现场情况也非常复杂。”五十来岁的港区国际防灾志愿者加藤雄二对本报记者说，“对我们来说，要做的第一件事是让大家情绪稳定下来。我们一定多用肢体语言，比如多去微笑。”

值得一提的是，六本木新城附近的一所国际学校早期教育中心的50名孩子也参加了当天的防灾演习。“在学校里，我们也经常举行各种防灾演习。参加今天这样的防灾演习有特殊意义，孩子们可以更加熟悉和了解地震发生之后应该怎么做。”早期教育中心负责人卡里略对本报记者说。

据东京都推算，如果发生首都直下型地震，东京都将出现约517万返家困难人员，其中92万人并不在自己的学校和工作单位附近，将无处可去。据悉，组织此次防灾演习的森大厦公司储备有可供5000人临时滞留3天的饮用水、食物和毛毯等。

2013年4月，东京都开始实施《东京都返家困难人员对策条例》，要求企业储备3天的饮用水和食物，防止灾害发生后众多人员无法返家，滞留在车站周边造成混乱。与此同时，东京都从2013年开始实施一项措施，对于那些为非本企业员工准备防灾用品的企业补助所花费用的5/6。2017年度，东京都共为此列入了4.27亿日元（1元人民币约合17.3日元）。目前，在东京都内储备3天的食物和饮用水、毛毯等的临时滞留点有918处，可容纳32.8万人，仅能满足1/3无处可去的人员临时滞留。

据调查，这项工作进展缓慢的原因是没有空间、缺乏负责该项工作的员工、购置防灾用品要花费费用等。据悉，为了推动这项工作，东京都去年9月召开了专家会，今年3月将汇总一项解决此事的方案。据悉，政府很有可能通过向大学做工作来解决这一问题。

（本报东京1月18日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月19日 22 版）

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