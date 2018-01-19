中国自主品牌汽车进入古巴市场

据新华社哈瓦那1月17日电 （记者马桂花）中国广汽集团17日在古巴首都哈瓦那为自主品牌广汽传祺举行交车仪式，正式进入古巴市场。

此次交接的新车包括60辆高端旗舰轿车GA8和30辆运动型多用途乘用车（SUV）GS4。

中国驻古巴大使陈曦在交车仪式上说，很高兴看到有更多中国产品出现在古巴市场上，为古巴人民提供更多选择和更好的服务，这表明两国经贸合作领域在不断扩大。

这批汽车的采购方古巴旅游运输集团技术主任阿列尔·桑切斯表示，古巴专家去广州参观广汽传祺工厂后，对其技术、质量、设计和自动化水平感到惊讶。这两款车已在古巴租车公司试用半年，运行良好。

据了解，广汽传祺是古巴引进的第一款中国自主品牌汽车，古巴之前已引进7款中外合资品牌汽车。桑切斯说，古巴旅游运输集团从2012年开始引入中国产汽车，市场接纳度不断提高，目前该集团麾下的8500辆车中，中国车占60％至65％。

《 人民日报 》（ 2018年01月19日 22 版）

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