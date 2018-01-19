俄罗斯打开“东大门”助远东起飞

俄罗斯远东萨哈（雅库特）共和国在莫斯科举行的“远东日”上推介地区投资、旅游、环保等领域的代表项目。

本报记者 曲 颂摄

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从今年开始，位于俄罗斯远东地区的勘察加边疆区与萨哈林州，成为继符拉迪沃斯托克之后实行电子签证的新地区。包括中国在内的18个国家公民，均可通过开放而简化的网站电子签证，由上述地区进入俄罗斯，做短期停留。

自远东成为俄罗斯经济发展的“优先任务”后，近年来，俄罗斯正通过推行电子签证、设立“超前发展区”等一系列优惠政策，逐渐打开连接亚太地区的“东大门”，加大远东地区的对外开放力度，从而实现其“向东转”的发展战略。

电子签证展示开放姿态

横跨亚欧大陆的俄罗斯长期以来发展重心在欧洲部分。远东虽然出产俄罗斯98％的金刚石、80％的锡、50％的黄金、40％的鱼类和海鲜产品，拥有俄罗斯1/3的煤和水力资源、森林资源，但在俄经济版图和区域格局中，更多是作为战略安全带、政治缓冲带和原料供应地。

2014年遭遇经济危机以来，俄罗斯在寻求经济突围中，把目光投向了这片沉睡土地。俄总统普京提出，要将远东建设成为俄罗斯社会经济发展重心之一。

远东要发展，该从哪突破？

2017年9月在远东地区的符拉迪沃斯托克举行的“东方经济论坛”上，美国战略与国际关系研究中心资深研究员爱德华·鲁特瓦克曾不客气地指出，俄罗斯政府机关的官僚主义习气导致程序繁冗、效率低下，是远东吸引投资的一大障碍。

推行电子签证制度，打开“东大门”，正是俄罗斯开发远东地区、简化办事程序的一个创新与突破。

2017年3月，普京签署了在符拉迪沃斯托克自由港实行简化签证制度的法律。当年8月起，俄外交部开放电子签证办理网站。游客只要提前4天在外交部网站上提交申请材料，就可在短时间内免费获得电子签证，凭电子签证可以停留最多8天。这一制度对中国、阿尔及利亚、巴林、日本等18国公民有效。

截至2017年12月29日，根据俄滨海边疆区州政府数据，已有6134名外国人获得电子签证，利用电子签证从符拉迪沃斯托克机场和海港入境的已经有3877人。对电子签证最感兴趣的是中国，已有2388人申请。

这不仅是签证方式的创新，更显示出远东的开放姿态。俄罗斯进一步决定，在更多地区推行这一制度。今年1月1日起，滨海边疆区的马哈利诺、哈桑、波格拉尼奇内3个铁路口岸，图里罗格、波尔塔夫卡两个汽车口岸，以及波西耶特、扎鲁比诺港口都将承认电子签证。此外，萨哈林州的科尔萨科夫港和勘察加边疆区首府彼得罗巴甫洛夫斯克，也将实行这一制度。

特殊优惠政策推动远东“急速发展”

如果说，电子签证方便的是人的流动，有利于更多外国公民通过远东大门进入俄罗斯，那么，“超前发展区”“自由港”等的设立，则对外国资金、海外项目到远东落地具有巨大的吸引力。

自2014年起，俄罗斯相继颁布一系列法律，在远东地区施以更特殊的优惠政策。据了解，入驻企业在远东投资，可以享受到诸如税收减免、水电燃气价格减免、程序简化、破格聘请外国专家等多项优惠。

俄政府副总理兼总统驻远东联邦区全权代表特鲁特涅夫明确表示，“希望创造条件保证远东地区实现急速的、几近爆炸式的发展。”3年来，俄罗斯在远东创造了一个新的经济空间：19部联邦法律、72个俄联邦政府法规，4个开发机构，启动了837个投资项目。

成立于2015年6月的滨海边疆区纳杰日金斯卡娅超前发展区，是俄罗斯首批3个超前发展区之一。纳杰日金斯卡娅在俄语里是“希望”之意，如今，这里确成了一片希望的热土，已迎来了28家企业入驻。

远东的大规模开发开放，对俄罗斯经济走出衰退发挥了积极作用。2017年前9个月，全俄罗斯工业生产增长1.8%，远东地区增长3.5%；全俄农业增长3.8%，远东增长6%；建筑领域全国总体缩水，但远东增长12%；投资总额全俄增长4.8%，远东增长19.8%……从各主要指标看，远东的增长速度明显高于全俄平均水平。而根据远东发展部数据，目前远东地区吸引的直接投资占全俄罗斯的26%。远东开发新政策实行3年以来，已经有79家新企业投产并盈利，为当地创造了65000多个工作岗位。远东已经成为俄罗斯经济发展的一个新增长点。

远东引资“80%来自中国朋友”

2017年底，符拉迪沃斯托克自由港签下年度最后一批投资协议，其中规模最大的项目，是烟台同翔食品公司投资建设的水产养殖加工项目。而在“东方经济论坛”俄日韩蒙四国领导人对话会上，普京透露：过去两年里，俄罗斯远东地区引进的外资“80%来自中国朋友”。

日前，远东发展部长加卢什卡在莫斯科“远东日”系列推介会上对本报记者表示：“俄中经济合作已经告别了过去以购买原材料为主的旧模式，进入提升质量的新阶段。”他同时也表示，“我们不能满足于当前成果。希望更多企业家了解远东地区的优惠政策，实地考察当地环境，发展更多项目”。

他特别介绍，目前中国在俄罗斯远东地区的合作项目大约20个，投资总额约40亿美元，如阿穆尔州液化天然气加工厂、哈巴罗夫斯克边疆区纸浆厂等，很多项目已进入实施阶段。此外，连接中国东北地区与俄罗斯远东地区的“滨海1号”国际交通走廊过货量比去年增加了近4倍，远东各地对中国的粮食出口也大幅增加。两国政府还专门成立了中国东北地区和俄罗斯远东地区地方合作理事会，俄远东发展部官网也即将推出中文版本……

“中国是远东开发中理想的合作伙伴”，特鲁特涅夫曾如是说。中国倡议的“一带一路”建设与俄罗斯提出的欧亚经济联盟建设正好对接；俄罗斯远东发展计划出台时，中国也正在实施“振兴东北”计划；两国政策高度契合。中国产业海外发展协会秘书长和振伟则把两国合作机遇总结为3个“前所未有”：俄联邦政府赋予远东的优惠政策前所未有；中俄两国政府对俄远东和中国东北地区合作的支持力度前所未有；远东投资的机会前所未有。

俄政府将远东地区向世界敞开之后，日本、韩国、蒙古国、印度、越南等亚洲国家也表现出浓厚兴趣。中国国际问题研究院欧亚研究所所长陈玉荣表示：“不论从中俄高层交往密切程度，还是从中国的经济实力、消费能力看，日韩等国与俄罗斯的合作，与中国不可相提并论。”

2017年12月29日，俄罗斯政府官方出版物《俄罗斯报》刊登了题为《从区域项目到跨境互动》的文章，专门总结了俄中两国在远东开发上的合作成果与前景。文中引用俄罗斯直接投资基金会主席德米特里耶夫的话说：“两国领导人对深化合作具有高度共识，俄中经贸合作的‘黄金时代’正在到来。”

（本报莫斯科1月18日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月19日 22 版）

(责编：王仁宏、王吉全)