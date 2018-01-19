英美“特殊关系”受考验

1月16日，新落成的美国驻英国大使馆在伦敦开馆。然而，原本计划由美国总统特朗普剪彩的开馆仪式由于行程取消只得低调举行。特朗普的缺席和此前他一再推迟访英引发外界质疑英美关系是否陷入低谷。分析认为，特朗普上任后，英美两国领导人互动远远落后于以往，在国际重大事务合作方面也乏善可陈，分歧却越来越多，英美“特殊关系”正面临巨大考验。

1月11日特朗普通过社交媒体平台发表了一篇“言辞激烈”的推文表示，他对于奥巴马政府将“伦敦位置最好的大使馆”卖掉而换到一个“偏僻”地段、还花了12亿美元建造的新馆并不看好，因此他不愿意去给新馆剪彩。

英国政府对此解释道，特朗普只是取消了使馆剪彩活动，他对英国的国事访问没有变化。英国《卫报》报道称，英国首相府发言人表示，特朗普接受了访英之邀，只是“时间还没有敲定”。

分析认为，对于英国来说，特朗普的访问具有更深层的含义。英国首相特雷莎·梅是特朗普上任后在白宫会见的第一位外国领导人，她还向特朗普发出了访英邀请，这一直被英国看作是两国关系的标志性事件。然而，特朗普在接下来的一年中访问了欧洲多个国家，唯独没有到访英国。这使得外界对英美关系的现状充满了疑虑。

英国媒体普遍认为，特朗普不满新大使馆的选址和造价无非是个借口，他取消此次伦敦之行的原因在于担心伦敦市民抗议他不久前发表的有关移民政策的不当言论。而伦敦恰恰是一个移民城市，现任市长萨迪克·汗就是来自巴基斯坦的移民后裔。萨迪克·汗上周五表示，特朗普有关移民问题的不当言论是有悖于伦敦人包容、多样化精神的，如果他来伦敦毫无疑问会迎来“大量的、和平的抗议活动”。去年2月，由于不满特朗普关于性别歧视和种族主义的言论，曾有约200万英国人请愿反对特朗普访英，称他“没有资格受到女王陛下的接待”。

此外，英美双方在许多重大问题上也缺乏共识。特朗普的移民禁令在英国社会引发很大争议，英美两国还在美国退出《巴黎协定》、不承认伊朗遵守伊核问题全面协议等很多问题上立场差异巨大。

英国“国家利益”网站发文称，英美的“特殊关系”遇到麻烦了，特朗普上任后，美国与英国的关系已经“从好到坏，从坏到更坏”。文章分析称，深陷“脱欧”泥潭的英国在欧洲的领导力呈现下滑趋势，取而代之的是以法、德为首的欧盟新的领导集体。在美国看来，像此前那样下大力气维护与英国的关系，似乎不那么划算了。

但对于英国而言，维护与美国之间紧密的盟友关系，仍是不容忽视的外交手段。有媒体指出，英国和美国依然同为联合国常任理事国，同为七国集团、二十国集团和北约成员国，在国际问题上仍需紧密合作，英美特殊的盟友关系又有着很长的历史传统，因此，未来的两国关系或难逃“忽冷忽热”的节奏，但也不至于走向死胡同。

（本报伦敦1月18日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月19日 21 版）

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