“向阳红03”船抵达缅甸开展海洋科学考察

据新华社仰光1月18日电 （黄庆义）中国“向阳红03”科考船17日抵达缅甸仰光的迪拉瓦港，将在缅甸专属经济区实施为期5天的海洋科学考察。缅方将派出来自国防部、农业、畜牧和灌溉部等部门的代表参与联合科考。

缅方当天上午在迪拉瓦港举行了欢迎仪式，中国驻缅甸大使馆参赞杨守征、缅甸蒙育瓦大学校长杜拉乌博士等出席。

杨守征在欢迎仪式上说，“向阳红03”船来缅考察是中缅科技领域合作的一件大事，未来中缅之间的科技合作有着广阔的前景。

杜拉乌说，对缅甸科学家来说，这次联合考察不仅是个新体验，也为未来的科研工作增加了相应的知识与技术，缅方期待与中方开展进一步合作。

在船上举行的学术交流会上，中国国家海洋局第三海洋研究所研究员、“向阳红03”船航次首席科学家邱云介绍了“向阳红03”船的研究事项，中缅两国科学家就此展开深入讨论。

《 人民日报 》（ 2018年01月19日 21 版）

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