恰如冬日里的暖阳（国际论坛）

习近平主席去年在达沃斯发表的演讲具有重大历史意义，为应对当前迫切需要解决的一系列全球性挑战指明了方向

去年1月17日，习近平主席在瑞士达沃斯出席世界经济论坛2017年年会开幕式，并发表题为《共担时代责任 共促全球发展》的主旨演讲。这是中国国家主席首次出席世界经济论坛年会，足见中国对这一“世界经济风向标”的重视。更为重要的是，习近平主席的演讲具有重大历史意义，为应对当前迫切需要解决的一系列全球性挑战指明了方向。

去年1月是世界经济发展的一个重要当口，美国和欧洲一些国家的政治动向动摇了人们对未来经济发展的信心，人们普遍感到迷茫和失望。在这样的大背景下，习近平主席的主旨演讲可谓正当其时，恰如冬日里的暖阳，为世界经济发展注入活力，提振了人们对未来经济发展的信心。

习近平主席发表演讲时，我就坐在不远处聆听。达沃斯国际会议中心全会厅座无虚席，近50位国家元首或政府首脑以及来自政治、工商、学术、媒体等各界人士约1700人出席了开幕式，大家纷纷对这次演讲为世界经济发展提供的中国智慧和中国方案予以热烈评价。

习近平主席在演讲中郑重向世界表明中国的立场，表明在应对全球面临的共同挑战方面，诸如贸易保护主义、气候变化、可持续发展等，中国愿意率先示范，发挥领导者作用。中国将坚定不移推进经济全球化，共同担当，同舟共济，共促全球发展。

习近平主席的演讲让人印象深刻。他很清晰地传递出这样一个重要信息：愿担当、促合作。人们可以从他的演讲中汲取力量。当今世界面临许多风险，地缘政治分歧在加剧，国际秩序受到严重挑战，一些国家把自己的利益建立在牺牲他人利益的基础之上，国际合作意愿下降，单边主义盛行……在这样一个历史时刻，习近平主席掷地有声的演讲让人们看到了合作共赢的希望。

中国这种愿担当、促合作的精神，唤起了国际社会在应对全球性挑战方面的担当精神和合作意识，为当年的世界经济论坛年会取得丰硕成果奠定了坚实基础。年会在人们普遍关心的诸多领域搭建了交流与合作的平台，参会各方最终在合作共赢旗帜的指引下达成多项共识，在一些此前难以达成合作共识的领域也取得了长足进展。

习近平主席在演讲中还提到了“一带一路”倡议，该倡议是促进国际合作共赢的又一宽广平台。从习近平主席提出“一带一路”倡议伊始，世界经济论坛便积极响应和参与，无论是在冬季达沃斯论坛年会上，还是在中国举办的夏季达沃斯论坛年会上，许多议程都是围绕“一带一路”倡议设计的，目的就是帮助世界经济论坛的合作伙伴找到更好地参与“一带一路”建设的路径。

“一带一路”倡议是对当下严峻全球挑战的积极应对。该倡议奉行开放、包容和共同发展等理念，对于推动经济全球化和世界经济可持续发展具有重要意义。世界经济论坛对这些理念都非常认同，愿意为“一带一路”倡议深入发展作出自己的努力。现在，我们正在与中国国家发改委合作，通过分享我们在促进公私伙伴关系发展中的经验，探索推进“一带一路”建设的合作模式，使“一带一路”倡议更包容、更可持续和更成功。

（作者为世界经济论坛执行董事兼大中华区首席代表）

《 人民日报 》（ 2018年01月19日 03 版）

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