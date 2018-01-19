为冲破迷雾提供思想的正能量（钟声）

只有引领人类走向共同美好未来的思想，才能照亮前进征程

世界经济论坛1月17日发布的《2018年全球风险报告》显示，近1000名全球专家和决策者中，59%的受访者认为今年全球风险将增加。报告对西方国家社会极化、民粹主义和保护主义抬头等透出深深忧虑，提醒人们警惕全球政治社会思潮领域的不安定因素。

西方发达国家困惑尤甚。欧洲去年经历民粹主义冲刷，暴露出政治社会的隔阂与伤痕。德国大选之后迟迟无法完成组阁，民粹主义政党在法国等国的高得票率，让人担心今年3月的意大利大选会不会掀起新的民粹波澜。美国的保护主义、排斥外来移民做法，让人忧虑会不会再次爆发类似去年白人至上主义导致的冲突。而在大洋洲，澳大利亚网球公开赛主办方因为使用进口矿泉水而遭舆论抨击。

民粹主义、保护主义、孤立主义思潮形成的冲击波，在世界地图上投射出不稳定性、不确定性的阴影。很多问号随之产生——英国公投“脱欧”，是否要“退回到本土主义”？受难民危机等冲击，欧洲大陆民粹主义兴起，莫非“欧洲的政治光谱向右移动”？强调“美国优先”的美国政府不时宣布“退群”，多边主义大厦是否依然牢固？……

“每一个历史时代的经济生产以及必然由此产生的社会结构，是该时代政治的和精神的历史的基础。”恩格斯135年前作出的判断，对厘清当今世界思潮之谜仍有帮助。分析世界思潮之变，不能看不到冰山的水下部分——贫富差距拉大和民众的获得感减少。根据国际货币基金组织的数据，过去30年全球53%的国家收入差距拉大，尤以发达国家最为严重。在美国，10%的人掌握了50%的财富，而1%的人掌握了20%的财富。国际金融危机带来的世界经济增速退潮，让这些问题暴露无遗，并随着西方的选票政治泛滥成灾。《2018年全球风险报告》指出，不断拉大的收入和财富差距未来10年仍将是催生全球风险的主要动因。

“经济稳健与政局动荡还能并行多久？”英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫今年初提出这样的问题。这一问题的背后，是对西方国家遏制民粹主义等思潮的能力的不信任。当欧洲国家一而再、再而三地将关系国家未来走向的大事交给选民公投决定，当政客一次又一次靠煽动普通民众的情绪、利用他们对经济全球化的不满获得支持，民粹主义的潮头又将如何退去？正如卡内基国际和平基金会欧洲项目主任埃里克·布拉特贝里所说：“如果主流政党不能帮助选民缓解挫败感和对未来的恐惧，那么下一次选举民粹政党得到的选票份额可能会更大。”西方国家“贫富分化—不满情绪—民粹思潮”恶性循环形成的“戈迪亚斯之结”，迫切需要有人来斩断。

再过几天，包括数十位国家元首和政府首脑在内的全球政治、经济界精英将再次相聚瑞士达沃斯，探讨如何在分化的世界中加强合作。一年前，中国国家主席习近平正是在这里发表被称为“冬日阳光”的主旨演讲。面向世界，中国主张打造富有活力的增长模式、开放共赢的合作模式、公正合理的治理模式、平衡普惠的发展模式，让发展更加平衡，让发展机会更加均等、发展成果人人共享。在国内，以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为指导，中国共产党正带领13亿多中国人民走在全面脱贫、全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化的大道上。中国理念和中国实践，为世界走出经济全球化困境指明方向，也为那些期待斩断“戈迪亚斯之结”的国家提供了启示。

历史是勇敢者创造的。面对民粹主义等思潮造成的迷雾，关键在于重拾直面问题的勇气，拿出解决问题的决心。只有引领人类走向共同美好未来的思想，才能照亮前进征程。

（本系列评论结束）

《 人民日报 》（ 2018年01月19日 03 版）

(责编：王吉全)