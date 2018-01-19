对接一带一路，泰国寻找发展新机遇

目前在泰中罗勇工业园工作的泰方员工已达2万余人。图为工业园内泰国工人正在操作设备。

本报记者 孙广勇摄

地处中南半岛中心位置，泰国既是丝绸之路经济带的重要地区，也是海上丝绸之路的必经之地，成为共建“一带一路”的重要伙伴。“一带一路”倡议正与泰国“东部经济走廊”实现发展战略对接，为中泰务实合作增添新的动力。

泰国主管经济事务的副总理颂吉日前表示，“一带一路”倡议加强了参与国家和地区在基础设施、物流系统等方面的互联互通，希望泰国“东部经济走廊”实现与“一带一路”倡议对接，让“一带一路”助力泰国经济发展。

发展战略与一带一路理念高度契合

近年来，泰国政府提出“泰国4.0”经济战略，通过创新和技术手段发展高附加值产业，促进泰国产业转型升级和新经济模式发展，增强国家竞争力。

泰国政府表示，将在未来20年全力推进“泰国4.0”战略，让国家走出“中等收入陷阱”，步入发达国家行列。实现这一战略目标的一大载体就是“东部经济走廊”项目，即在泰国东部沿海的北柳、春武里和罗勇3府，通过大力发展基础设施、实行一系列投资优惠政策鼓励高附加值产业发展，如新型汽车、生物科技、智能电子、医疗保健、机器人、数字产业等。泰国希望将“东部经济走廊”打造为高科技产业集群区。

泰国提出的构建以创新驱动为主线的经济发展战略同“一带一路”发展理念和目标高度契合。中泰双方一致同意在“一带一路”倡议和“泰国4.0”战略基础上，将基础设施、产业集群、电子信息通信技术、数字经济、科技和能源列为未来五年双方经贸合作五大重点领域，两国在发展战略和政策理念上将实现全面对接。

颂吉表示，“泰国政府和民众一定会支持、关注‘一带一路’。”越来越多中国企业落户泰国，将进一步助力泰国优化产业结构、提升经济发展水平，帮助泰国实现建成地区物流中心、金融中心和高端产业基地的目标。

中泰铁路将成为连接两国的大动脉

按照规划，泰国将在5年内为“东部经济走廊”投入1.5万亿泰铢（1元人民币约合5泰铢）。“东部经济走廊”的基础设施项目包括曼谷至罗勇的高速铁路、乌塔堡国际机场扩建、廉差邦深水港扩建等。

“‘东部经济走廊’处于非常优良的战略位置，不仅与柬老缅越四国相邻，辐射整个东盟，还能连接中国、日本、韩国和印度，甚至美国、大洋洲等更远的市场。”泰国工业部部长乌塔玛说。

颂吉表示，平衡经济发展模式、发展高附加值经济、加强基础设施建设、建设“东部经济走廊”产业新城等都是泰国政府的政策着力点。泰国将与“一带一路”倡议对接，特别是实现“东部经济走廊”铁路与中泰铁路合作项目对接，让“东部经济走廊”成为本地区的物流中心。

有分析认为，“泰国4.0”发展战略，特别是“东部经济走廊”的建设，将为中泰两国企业开展高端制造业合作提供良好的契机与平台。“泰国4.0”与“一带一路”携手共进，也是推动中泰关系再上新台阶的切入点。

2017年12月21日，中泰铁路合作项目一期工程开工建设。中泰铁路等基础设施项目逐步完善，将连通“东部经济走廊”同中国的广阔市场，有助于泰国更好地发挥区位优势。

泰国中华总商会主席陈振治表示，泰国正在扩大“东部经济走廊”建设，而中国在钢铁业、建筑业和制造业拥有先进技术，可以满足泰国现阶段发展需求，泰中合作是互惠互利之举。

中国优势产能弥补产业发展空白

曼谷东南100多公里的罗勇府是泰国重要的工业基地，处于“东部经济走廊”的核心区域。位于罗勇府的泰中罗勇工业园是中国首批境外经济贸易合作区之一，也是首家在泰国开发建设的中国境外工业园区。

廉差邦港来来往往的货轮，公路上川流不息的车辆，道路两旁密布的厂房，这里的经济发展显示出生机和活力，预示着“东部经济走廊”发展的希望。

目前园区已经吸引了100家中国企业前来投资，投资总额超过25亿美元，累计销售额超过80亿美元。罗勇工业园开发有限公司总裁徐根罗说，“我们的目标是把它打造成‘一带一路’上的常青园区，未来可容纳300家企业。”

来自泰国东北部乌汶府的威猜说：“如果不是来到园区工作，在家乡务农只能糊口，挣钱送弟弟上学只是奢望。”到园区后，威猜从普通工人，到技师，如今成为主管。“收入有保障，还有职业发展前景，我很幸运。”目前，像威猜一样工作在罗勇工业园的泰国员工有2万余人，未来将达到10万。

在“一带一路”建设的推动下，越来越多的中国传统优势产业企业投资泰国。在总体规划面积12平方公里，已开发4平方公里的罗勇工业园区里，已经有汽配、摩托车、新能源新材料、电子机械以及其他中国传统优势产业企业进驻。中国新技术、新材料企业入驻园区，在很多领域弥补了泰国产业发展的空白。

泰国投资促进委员会副秘书长措迪对本报记者表示：“中国企业带来的技术、资金对泰国的发展战略是很大的支持。”

“中国把先进技术的优势产能转向泰国，符合泰国现阶段的发展需求，‘一带一路’对接‘东部经济走廊’，可以实现互利共赢、共同发展。”泰华农民银行研究中心主任召瓦表示。

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2018年01月19日 03 版）

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