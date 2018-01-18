中华出版促进会第一届第五次会员代表大会在京召开

人民网北京1月18日电 中华出版促进会第一届第五次会员代表大会10日在京召开。来自国内各省市的会员及孟加拉和巴基斯坦的出版人士等共百余位出席会议。

会上，中华出版促进会常务副理事长谢爱伟受理事长苏士澍委托作中华出版促进会2017年度工作报告。他总结了中华出版促进会在出版国际交流及项目实施工作中取得的成果，并对未来发展和规划提出新要求。

在“中国全民阅读，出版人的责任和担当”的主旨演讲中，全国政协委员、韬奋基金会理事长聂震宁谈到应该“多读书”“读好书”并着重强调“全民阅读”模式对民族文化发展和强国的重要性。

来自巴基斯坦的商业纪事报出版社高级编辑法鲁克?T?马利克表示希望未来能将中国的“全民阅读模式”在本国推广。

会议期间，全体会员代表举手表决通过：不再担任中华出版促进会副理事长人员名单；拟增补中华出版促进会副理事长人员名单；拟任中华出版促进会常务理事、理事等人员名单。（刘茹霞）

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