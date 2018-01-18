首本儿童蓝皮书《中国儿童参与状况报告（2017）》发布

儿童蓝皮书《中国儿童参与状况报告（2017）》

人民网北京1月18日电 由中国儿童中心、社会科学文献出版社主办的国内首本儿童蓝皮书《中国儿童参与状况报告（2017）》新闻发布会18日在京举行。蓝皮书以“儿童参与”为主题，梳理了儿童参与的概念与内涵，研究了当前中国儿童参与的状况，分析了儿童参与的影响因素和意义，旨在为保护儿童权利、促进儿童发展提供理论支撑与实践指导，为党和政府制定与儿童相关的政策提供参考和依据。

中国儿童中心主任苑立新介绍《中国儿童参与状况报告（2017）》

中国儿童中心主任苑立新介绍了儿童蓝皮书《中国儿童参与状况报告（2017）》的主要内容。他指出，通过对全国7城市8847名中小学生的调查分析，以及对儿童政治参与、学校和幼儿园参与、校外参与、社区参与、网络参与等专题的研究，得出：儿童参与领域广泛，参与意愿强烈，参与能力强大；学习是儿童生活的主要内容，学校之外的参与很不充分；儿童参与受到时间、空间等基本条件的限制；儿童参与和儿童发展关系密切等结论。

苑立新表示，本研究针对以上问题提出了推动儿童参与的对策建议：一是加强国家儿童工作体系中儿童参与的顶层设计；二是学校、家庭、社会共同推动儿童参与；三是充分发挥校外教育的独特功能与价值；四是关注“互联网+”对儿童参与的影响；五是推动儿童参与的学术研究和观念普及；六是持续监测儿童参与状况。

发布会上，联合国儿童基金会驻华办事处代表花楠，国家教育咨询委员会委员谈松华，社会科学文献出版社副总编辑蔡继辉分别进行了主旨发言。

全国妇联副主席、书记处书记邓丽对蓝皮书给予了高度评价，认为该报告主题突出，有利于促进儿童健康全面发展；科学呈现，有利于提升儿童工作专业化水平；视野广阔，有利于构建全社会儿童参与促进体系。同时，她还对广大儿童工作者提出了期望和建议，一是把握主线，深入学习贯彻党的十九大精神；二是深化科研，为儿童工作科学发展做支撑；三是聚焦变化，推动解决儿童发展中不平衡不充分的问题；四是突出优势，推动儿童参与落到实处。

发布会后，与会专家、学者分别就“儿童参与和儿童发展”、“儿童参与和教育变革”两个主题进行了研讨交流。（朱欣）

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