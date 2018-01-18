韩国仁川国际机场第二航站楼正式启用

新华社首尔１月１８日电（记者陆睿 耿学鹏）韩国仁川国际机场第二航站楼１８日正式启用。新航站楼启用后将缓解第一航站楼的客流压力，强化仁川国际机场的交通枢纽作用。

建设第二航站楼是仁川国际机场第三期建设工程的主要项目，总耗资４．９３０３万亿韩元（约合３００亿元人民币），占地面积３８．４万平方米。

新航站楼分为地下两层、地上５层。地下为地铁机场线和停车场，一层为到达层，三层为出发层。新航站楼共增加５６个客运停机位，启用后预计年客流吞吐量增加１８００万人次，年货物运输量增加１３０万吨。

机场人员告诉记者，目前大韩航空、荷兰皇家航空、法国航空、达美航空等４家“天合联盟”成员航空公司使用该航站楼，今后包括中国南航、中国东航在内的所有“天合联盟”成员都将迁至第二航站楼。

据悉，未来仁川国际机场还将开启第四期工程，包括建设第四条平行跑道和扩建客运设施等，预计２０２３年完工。

(责编：樊海旭、常红)