苹果承诺缴380亿美元海外利润税款 特朗普借机推文“邀功”

人民网讯 据法新社报道，苹果公司当地时间周三（1月17日）宣布，将一次性缴纳380亿美元的海外利润税款，并增加在美国本土的投资。十年来，被指将制造业务外包给他国后，苹果公司在声明中表示希望强调自己对美国经济的贡献。评论指出，这可能成为美国公司处置海外现金储备的一个转折点，又或引发美企海外现金汇回潮。与此同时，美国总统特朗普立即推文表示，苹果公司的这项决定是“美国工人们和这个国家的巨大胜利！”

报道称，苹果公司17日表示，根据新的美国税法，将为未汇回的海外现金一次性缴纳380亿美元税款。法新社指出，这是特朗普签署税改法案之后，美国企业公布的最大规模支出计划之一。为此，身为总统的特朗普洋洋得意。他在推特上发文：苹果公司将从海外带回数千亿美元的决定是“美国工人们和这个国家的巨大胜利！”。 又说“我老早就承诺过，我的政策将使得像苹果这样的企业往美国带回大量金钱。很高兴看到苹果公司跟进了减税政策。”

除了这项重磅宣布，苹果还表示计划五年内在美国投入300亿美元资本，创造两万多个工作岗位。苹果首席执行长库克表示，这些计划是苹果公司进一步支持美国经济的表现。十年来，苹果因为在海外而不是美国生产iPhone而饱受批评。美国总统特朗普在竞选中曾抨击苹果将生产外包。特朗普上任后即要求苹果在美国建一座工厂，去年库克已承诺在美国建三座制造厂。

不少评论认为，苹果此举可能成为美国公司处置海外现金储备的一个转折点，又或引发美企海外现金汇回潮。（老任）

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