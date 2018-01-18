人民网巴黎１月18日电（记者 葛文博）法国前总理拉法兰、“吴建民之友”秘书长及“吴建民中法青年访问奖学金计划”发起人徐波、中国驻法国使馆公使关键１７日在巴黎共同宣布，第二期“吴建民中法青年访问奖学金计划”正式启动。本次计划聚焦“创新创业”，将选派１０名法国青年访华，深入了解中国创新发展现状，助力中法关系发展。

拉法兰在启动仪式上致辞对２０１７年首届奖学金计划取得的积极成果做出高度评价，认为其促进了法国青年一代对中国的全面、深入了解。

徐波对人民网记者表示，该奖学金计划得到中法政商文化各界人士的大力支持，得到中法企业和个人的帮助与捐款。希望该计划能促使中法年轻人继承像吴建民一样的外交前辈的传统和遗志，为促进两国人民相亲、文化相交、相互理解、互利共赢做出贡献。徐波向记者透露，其下一步将努力促成中国青年赴法交流。

“吴建民中法青年访问奖学金计划”于２０１７年１月２３日在巴黎正式启动，第二期奖学金计划的申请者可以是法国高校国际政治、中国语言、历史和文化、经济管理、工程师等专业的法国在校研究生、法国３５岁以下研究中国的年轻学者或有明确的在中国开展职业生涯计划的创业青年。最终申请成功的１０名青年将于今年６月２日至１６日前往北京、成都和深圳访问，了解中国人工智能、虚拟现实、无人机、机器人等创新产业的机构和企业，并与中国青年创业者交流。

吴建民是中国资深外交官，１９９８年至２００３年担任中国驻法大使。２０１６年６月，他在一起交通事故中受重伤，经抢救无效不幸去世。

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