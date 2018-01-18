鼓励老年人继续就业！日本拟建“不老社会”

日本一项老年人相关政策修订草案提出建设“不老社会”，鼓励老年人继续就业，公共养老金可待70岁以后再领取。

共同社17日报道，这项草案说，统一把年满65岁人口视为老年人缺乏可信度，政府将重新审视根据年龄统一划分的制度，“建立一个各年龄层都能根据意愿发挥活力的不老社会”。

草案还提出，允许日本人选择从70岁以后开始领取公共养老金。目前，公共养老金原则上从65岁开始领取，但也可以在60岁至70岁间自由选择，领取年龄越晚，每月可领金额越高。

新政还包括一系列鼓励日本老人再就业的措施，希望60岁至64岁人口就业率能从2016年的63.6%提高至2020年的67%。

该草案17日在首相安倍晋三领导的自由民主党相关委员会获得通过，预计本月将获政府批准。

共同社说，新政出台源于日本老龄化日趋严重。预计到2025年时，每三名日本人中就有一人年满65岁。（黄敏）【新华社微特稿】

(责编：樊海旭、常红)