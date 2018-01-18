怀疑伊朗“十间谍” 德进行全国范围突击搜查

德国检察部门16日说，当天在全国范围突击搜查与10名伊朗间谍嫌疑人相关的场所，包括私人住宅和办公室。

德国联邦检察院发言人弗劳克·克勒说，根据德国对内情报机构的线索，“我们认为，这些嫌疑人代表某个与伊朗有关的情报组织，在德国从事针对机构和个人的间谍活动”。检方暂时没有逮捕任何嫌疑人。

德国《焦点》周刊报道，搜查发生在首都柏林、巴登－符滕堡州、北莱茵－威斯特伐利亚州和巴伐利亚州。这家媒体先前报道，那些“伊朗间谍”在德国监视以色列人。另一些媒体报道，他们隶属伊朗伊斯兰革命卫队下辖武装组织“圣城军”。

对媒体上述说法，检方拒绝回应。

德国外交部上月召见伊朗大使阿里·马杰迪，警告说：“在德国领土上对与以色列有特殊关系的个人或机构从事间谍活动，是公然违反德国法律。”

美联社报道，一名巴基斯坦男子去年因在德国境内为伊朗从事间谍活动而由法庭定罪，被判4年多监禁。（陈丹）【新华社微特稿】

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