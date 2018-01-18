法企已开始量化生产氢动力自行车 每辆7500欧元

法国初创企业普拉格马工业公司已开始量化生产氢动力自行车，每辆售价高达7500欧元（约合5.9万元人民币）。

路透社16日援引企业创始人兼首席执行官皮埃尔·福特的话说，尽管不少企业已造出氢动力自行车原型，但普拉格马是第一家投入量化生产的企业。

据报道，普拉格马的“阿尔法”氢动力自行车携带两升氢气瓶，最远里程约100公里，但重新充气时间只需数分钟。1公斤氢气蓄能比同等重量的锂电池多600倍。不过，报道并未写明自行车的最高时速。

每辆车7500欧元的价格以及每个充电站至少3万欧元（近24万元人民币）的造价，都让这款氢动力自行车眼下不太适合普通消费者。普拉格马说，正努力将售价降至一辆5000欧元（约合4万元人民币），与高档电动自行车价格相当。

目前普拉格马氢动力自行车的目标市场是需要频繁使用自行车的企业和市政部门，以及自行车租赁商和快递公司等。福特说，力争将年产量从去年的100辆提高至150辆。

普拉格马总部位于法国比亚里茨，主业是制造军用燃料电池。目前，公司已向法国圣洛、瑟堡、尚贝里和巴约讷等地市政部门卖出约60辆氢动力自行车。挪威、美国、西班牙、意大利和德国等国对这款自行车也有需求。

普拉格马同时销售通过电解水产生氢气的充电站，以及价格稍低的气瓶充电站。此外，公司还在研发一款自行车，能利用水和铝粉、镁粉的化学反应，将水在车上转化为氢气。福特计划未来两到三年将产品推向市场，并大幅提高生产规模。（海洋）【新华社微特稿】

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