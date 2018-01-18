组阁几乎无悬念 罗马尼亚将诞生首位女总理

罗马尼亚总统克劳斯·约翰尼斯17日提名维奥丽卡·登奇勒为新一任总理。登奇勒组阁几无悬念，由此将成为罗马尼亚首位女总理。

【一年三任】

约翰尼斯当天对媒体说，“考虑到社会民主党（执政联盟）占有多数议席，权衡各种观点”，他决定提名社民党提议的总理人选。“我决定再给社民党一个机会。”

按照路透社的说法，鉴于社民党的执政表现，人们先前普遍认为约翰尼斯不会认可社民党的总理人选提议。

约翰尼斯说，希望新一届政府不负民心，“社民党在许多方面作出承诺，薪水、养老金、学校、医院、基础设施，但（承诺）兑现的太少。”

登奇勒当天说，她将重点落实政府项目以及为罗马尼亚充任欧洲联盟轮值主席国做准备。2019年1月至6月，罗马尼亚将担任欧盟轮值主席国。

根据罗马尼亚法律，登奇勒需要在10天内组阁。新内阁得到议会表决批准后，登奇勒将率领新政府宣誓就职。届时，作为罗马尼亚首位女总理，她将是去年1月社民党执政以来的第三任总理。

2016年12月，社民党赢得议会选举，与自由和民主联盟党组成联合政府，索林·格林代亚努任总理。执政仅半年，他就因党内分歧被开除党籍。他拒绝辞职，社民党向议会提交对政府的不信任案，将他领导的政府弹劾。时任经济部长米哈伊·图多塞去年6月底接棒上任，几天前因失去党内支持而请辞。

【“代理人”】

社民党主席利维乌·德拉格内亚15日说，他为总理人选“做了两次糟糕的选择”，这一次不会犯同样的错误。他说，登奇勒是“正派、合适、非常有能力的女性”。因先前选举舞弊被定罪，德拉格内亚自己无法出任总理。

登奇勒现年54岁，1996年加入社民党，曾是油气工程师，现任欧洲议会议员、社民党妇女组织主席。她在罗马尼亚没有太大知名度。多家媒体报道，她与德拉格内亚相识，出自同一个地区。

政治评论员克里斯蒂安·珀特勒什科纽告诉路透社：“罗马尼亚真正的候任总理是利维乌·德拉格内亚，登奇勒将是他的代理人。”

按照珀特勒什科纽的说法，登奇勒执政意味着德拉格内亚权力扩张，结果可能是“阻碍欧盟支持的罗马尼亚政界反腐。”

去年1月31日，罗马尼亚政府绕过议会、以政令方式通过刑法修正案，对腐败所致经济损失不足20万列伊（约合4.75万美元）者不追究刑事责任，触发1989年罗马尼亚政治变革后最大规模民众示威，遭欧盟批评，最终迫使政府撤销这一政令。（郭倩）（新华社专特稿）

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