普京健康遭质疑?克宫:不会学特朗普公开体检报告

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海外网1月18日电 现年66岁的普京一向以“硬汉”形象示人，2017年12月普京宣布再次竞选俄罗斯总统，引发全球媒体和民众的广泛关注。在美国总统特朗普因健康问题遭到质疑之后，普京的健康问题也遭到了质疑。

据美国《新闻周刊》报道，针对有关普京健康问题的质疑，克里姆林宫回应称，“他比大多数人都健壮”。克宫还表示，俄罗斯总统普京不会像特朗普那样拿出一份证明来显示自己的状态良好。

俄新社消息称，当地时间1月17日，在被记者问及普京是否计划像美国总统特朗普一样，提供证据向公众介绍自己的身体状况，俄罗斯总统发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示，“根据俄罗斯当前的立法，并没有强制要求总统公开有关健康状况的数据”。“就我而言，我可以向你保证，普京总统是绝对健康的，(以他的健康状况)可以和许多人对抗”。

普京健身时的照片。(来源：《新闻周刊》)

佩斯科夫的回应让人们联想到2015年，当时普京从公共视野中消失了近10天，还取消了对哈萨克斯坦的访问，并缺席了一次重要的安全会议。之后，普京再次出现在电视直播中，不过他当时的脸色比往常苍白，而佩斯科夫当时表示普京身体状况很好，并告诉民众“不用担心，一切正常”。

普京的就医记录虽未公开，但克里姆林宫向公众发布了大量关于普京健身的记录，以示其身体状况良好，其中包括普京徒步旅行的记录，以及他对曲棍球、武术和健身的热爱。

普京此前参加冰球表演赛。

事实上，除了对热衷曲棍球、武术和健身，滑雪、柔道、冰球、赛车也是普京的强项。据俄媒此前报道，在被问及是如何保持身材的，普京曾表示，“怎样都可以，只是要适度。是的，需要一直运动。”

近日，72岁的美国现任总统特朗普因为健康和精神问题遭到质疑，在进行了体检和认知测验后，白宫医生杰克逊向外界宣布，特朗普的整体健康状况非常好，并指其很容易地通过了旨在测试他精神状态的认知评估。但杰克逊表示，鉴于特朗普爱吃垃圾食品并很少做运动，特朗普的BMI指数(身体质量指数)为29.9，属于超重和肥胖的边缘。(编译/海外网 张敏)

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