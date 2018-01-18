思维敏捷但需减肥！特朗普任内首次体检结果揭晓

美国总统唐纳德·特朗普任内首次体检结果16日揭晓，医生判定这名美国历史上当选时最年长总统除体重超标，整体健康状况“非常棒”，干完这届任期没问题，甚至还能再干一届。

为回应一些人对他心智健康的质疑，特朗普要求医生破例给他做认知能力鉴定，结果证实他思维敏捷，获得满分。

【身体倍儿棒，再干两届没问题】

履职接近一周年，特朗普12日在沃尔特·里德国家军事医学中心接受总统定期体检。

白宫网站16日发布详细体检报告，白宫医疗小组主管龙尼·杰克逊同时举行记者会，介绍体检结果。

结果显示，71岁的特朗普身高6英尺3英寸（1.9米），体重239磅（108公斤）。

杰克逊说，特朗普整体健康状况“非常好”，“绝对适合履职”，这种情况将持续到这届任期结束，“甚至整个下一届任期，如果他能再次当选的话”。

心血管系统健康是老年人生理健康状况一项主要指标。按照检查结果，特朗普的心脏状况同样“非常好”。

“对他的年纪而言，他的心脏好得惊人，”杰克逊说。

杰克逊把特朗普的心脏及整体健康状况优异归因于他不沾烟酒，以及家族因素，因为特朗普的家族没有心脏病史。

【超重，需要绿色食谱和锻炼】

尽管整体状况良好，但特朗普超重和胆固醇高。

按照身高和体重数值计算，特朗普的身体质量指数（ＢＭＩ）数值为29.9，属于超重。依世界卫生组织的这项健康衡量指标，数值达到30属于肥胖。美联社报道，特朗普的体重比他2016年9月上一次公布健康数据时重1.36公斤。

据媒体报道，特朗普偏爱高热量饮食，如炸鸡、汉堡包、牛排、可乐。特朗普喜欢打高尔夫球，但是没有每天锻炼的习惯。

杰克逊与特朗普讨论了饮食、锻炼和减重，建议他减少脂肪和碳水化合物摄入，同时制订锻炼计划，希望能在一年内减重10至15磅（4.5至6.8公斤）。

杰克逊说，讨论中，特朗普“对饮食部分、而不是锻炼部分更感兴趣，但是我们将同时从两方面着手”。如果有必要，还将请“第一夫人”梅拉尼娅介入，帮助特朗普减肥。

另外，杰克逊打算给特朗普加大一种药物的剂量，以降低胆固醇水平。

按照美国有线电视新闻网的说法，体重超重、缺乏锻炼使特朗普与大多数美国人“打成一片”，因为根据美国政府部门统计，美国20岁以上人口中超重和肥胖人群占七成。

【脑子好使，思维敏捷】

许多特朗普的反对者拿他的年纪说事，对他的精神状况和思维能力是否适合担任总统提出质疑。

这次体检没有精神状况检测项目，但特意加入认知能力测试，以一项针对老年痴呆类症状的检查为具体内容。杰克逊说，他对特朗普的认知能力“毫不担心”，本来不打算做这项测试，但特朗普坚持要做。

认知能力测试采用“蒙特利尔认知评估量表”，满分30分。特朗普获满分。

“他的思维非常敏捷。我们谈话时，他口齿非常清晰，”杰克逊说，“我们在一起时，他从没有重复谈同一件事。没有任何理由认为总统的思维过程有任何问题。”

体检结果记者会持续大约1小时，杰克逊详细回答了现场记者提问。按照路透社的说法，这种状况不多见。

杰克逊说，特朗普要求他有问必答。“他说：‘我希望你去那儿，与他们（记者）聊聊。希望你回答他们提出的每一个问题。’”

“我认为，他试图借这次体检击破它们（流言）。我认为，他完全不觉得自己有任何事需要隐藏。”（惠晓霜）（新华社专特稿）

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