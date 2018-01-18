法国人每年上班路上耗费7天 骑自行车上班最快乐

【环球网综合报道】据法国新闻台“BFMTV”1月17日报道，相关机构调查数据显示，法国人平均每周花费3.5小时在通勤路上，相当于每年花费近7天(160个小时)、整个职业生涯中花费326天在路上。调查还显示，尽管汽车是法国人最常用的交通工具，但自行车则获得了最高的满意度。调查并将法国人与邻居德国人以及英国人进行了比较。

地区与年龄造成差异

法国人在通勤路上花费时间为平均每年160小时，但地区和年龄的不同会带来巨大的差异。譬如，法国东南部为139小时，法兰西岛为237小时;18到24岁上班族花费198小时，25到34岁上班族花费167小时。

相比之下，德国人平均每年花费204小时(8.5天)，英国人平均每年花费244小时(10天以上)。

另一个有趣的数据是，每天花费1小时以上时间上下班人数的比例：在法国，这一比例略低于1/5;在德国，约为1/4;在英国，则足有1/2。

汽车：法国人最爱的交通工具

据统计，约有4/5的法国人选择汽车作为上下班的交通工具，这一数据远高于德国(68%)和英国(55%)。按地区统计，全法国只有法兰西岛汽车使用率(43%)低于欧洲邻国。

公共交通是法国人的第二个选择(14.92%选择火车、公共汽车和有轨电车)，其次是步行(6.75%)，“无”(4.34%，主要是在家工作的人)和两轮车(3.89%选择自行车和摩托车)。

单车上班族：快乐的小众群体

虽然汽车是最多人选择的交通工具，但并非满意度最高。自行车在满意度上最高，低廉的成本是一大原因。在步行之外，自行车是成本最低的交通工具(每年463欧元，约合人民币3635.01元)，而汽车成本最高(每年1270欧元)。

在交通方面，法国人平均每年花费1164欧元。相比之下，德国(1256欧元)和英国(1320欧元)的花费稍高。然而，45%的法国人认为他们的交通成本太高，持此观点的德国人只有31%。调查认为，这或许是因为在德国交通补贴是强制性的，但在汽车是主要交通工具的法国却并非如此。(实习编译：聂清扬 审稿：王莉兰)

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