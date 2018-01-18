印度青年为逃票劫火车 官方神回应:也许他们缺钱

印度青年为逃票劫持火车。(来源：《印度斯坦时报》)

海外网1月18日电 印度军方自1月8日至22日期间，举行招募活动，有大约6万名候选者踊跃参加。不过，这些人将前去参军的印度青年，竟然劫持了火车……

据《印度斯坦时报》报道，有大约6万名参选人加入到此次招募活动中来，大部分人选择乘火车前往招募地。不过，这些青年为了逃票竟然选择劫持火车。根据印度官方消息，混乱持续了一周，且大多集中在古纳至瓜里尔(Guna-Gwalior)地区，这些人突然冲上火车、骚扰乘客、破坏铁路运行，严重扰乱了社会治安。

报道也描述了当日火车遭劫持的全过程。当火车进入古纳站，有千名刚从招募地返回的参选人闯入驾驶室并试图让火车强行驶向100公里以外的希沃布里(Shivpuri)。尽管如此，印度铁路警察部队仍然以温和的方式驱散这些劫持者。

然而，骚乱并没有就此结束。这些年轻人又逃票登上了其他的火车，强行占座，不仅坐到女士车厢中，还坐到了空调设备上。警方无法驱逐他们，因为列车上挤满了乘客，场面难以控制。

据了解，车厢内的乘客安全受到严重威胁。一名42岁的女乘客Sunita表示，没想到自己的旅途变成了一场噩梦，“突然有一帮年轻人冲上车厢，他们大笑、出言不逊，还对乘客胡来，我们什么也做不了，太可怕了。”

对此，各个官方部门展开了一系列激辩。军方透露，早前曾向铁路部门提出“提供特殊火车”的要求，但遭到拒绝。铁路方面则称，没有提供列车是因存在“沟通困难”。

印度铁路部门一位不愿透露姓名的官员则给出神回应：“军方告诉我们，应该向这些人收取票钱，但他们无票乘车也是正常的。我们可以换个角度来看，他们当中的大部分人可能是缺钱。”

不过，印度区政府官员则对铁路部门和军方予以谴责，并指出“针对这样的现象，相关部门应早做准备，作出合理安排。”(编译/海外网 李萌)

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