法人口增长率近十年来连续走低 2017年仅为0.3%

【环球网报道 记者 王莉兰】法国“欧洲时报”1月18日报道称，法国国家统计与经济研究所(Insee)近日发布2017年法国人口统计数据，其中显示，截至2018年1月1日，法国总人口约为6720万，比上一年度增长0.3%。

报道指出，2017年法国移民净值为6.9万人，而基于自然出生和死亡的人口增长净值则为16.4万人，创历史新低。0.3%的人口增长率，意味着法国人口增长率近十年来连续走低：从2008年到2013年，增长率为0.5%;从2014年到2016年则为0.4%。

2017年法国共有76.7万名婴儿出生，比2016年下降2.1%。这种减少可归因于20到40岁之间育龄女性人数的下降。2017年法国育龄女性共有840万，相比20世纪90年代中期的930万有明显下降。

此外，法国女性的生育率也进一步下降，2017年的生育率为1.88，2016年则为1.92，而2014年则为2。尽管如此，根据2015年的欧盟数据来看，法国仍属于欧洲生育率最高的国家之一。

报道还指出，随着战后“婴儿潮”一代人的老去，法国人口的死亡率也正在上升。2017年去世人口为60.3万，比2016年增长9000人，尤其是2016年底开始的冬季流感，又加剧了抵抗力较弱的老年人的死亡率。

如今法国人口中，65岁以上的老年人占到19.6%，比2017年初的19.2%有小幅上升。法国男性的预期寿命达到79.5岁，女性的预期寿命则为85.3岁。

(责编：樊海旭、常红)