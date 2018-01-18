法国毒奶粉事件：司法部门突查拉克塔利斯集团

【环球网报道 记者 王莉兰】据法国“欧洲时报”1月18日报道，法国司法机关在当地时间1月17日对奶业巨头拉克塔利斯集团(Lactalis)的5处办公场所进行搜查，以调查该公司奶粉受污染、以及随后召回过程中出现漏洞的问题。

拉克塔利斯集团被搜查的5处场所分别是，位于拉瓦勒的分公司、位于克朗的工厂、位于托尔塞的健康与饮食营养中心、位于尚热的办公室，以及位于舒瓦西勒鲁瓦的欧洲与国际办公室。

拉克塔利斯集团发言人对法新社表示，该集团完全配合司法机关的行动，提交了一切调查所需的必要材料。

报道称，迄今为止，因为食用该公司受污染奶粉导致沙门氏菌感染的病例，在法国本土已增至37例，另外在西班牙和希腊各有一例。而负责调查这一案件的巴黎地方检察机关已经接获6起诉讼请求，其中包括至少2起非政府组织的公益诉讼。

法国政府16日表示，将加强对食品生产企业的卫生监督，并改进商品的召回流程。农业部长希望建立一个“执法强化框架”，当产品对公共健康造成“有害后果”时，企业必须向政府报告。

报道指出，外界质疑拉克塔利斯集团处理过程中缺乏透明度、且动作迟缓。2017年8月和11月，该集团已经进行过质量检查，但直到12月初才向公众披露。而在召回令发出之后，几家大型连锁超市又在几周之内继续出售可能遭到污染的产品。

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