法国研究：四分之一上班族工作不稳定 更易患心理疾病

【环球网报道 记者 王战涛】据法国“24小时”新闻台1月17日援引法新社报道，法国劳工部的统计机构DARES当日公布的数据显示，26.6%的法国上班族工作不稳定，他们相比于工作稳定者更容易患心理疾病。

DARES的统计显示，这些工作不稳定者中的男女占比分别为68%和32%。他们大多因学历较低或身体原因经常更换工作，失业和离职状态持续的时间较长。他们通常会感到更多来自职场的压力，因此患上心理疾病的风险也更大。

报道称，工作不稳定的男性通常会感到“自主性不足”，并需要承担更多体力上的劳动，如搬运重物或接触危险品;而工作不稳定的女性则经常抱怨“经济上没有安全感”，并更容易担心被解雇。她们还抱怨更容易在工作时遭到性骚扰。

DARES还称，有35.4%的上班族拥有稳定的工作，他们很少或几乎不会更换工作。另有38%的职场人士通过频繁更换工作来获取职位的提升，其中以年轻人居多。

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