薪酬谈判破裂 澳近万名铁路工人拟将罢工

【环球网综合报道】据澳大利亚“新快网”1月18日报道，澳大利亚悉尼火车公司与铁路、电车及巴士工会(RTBU)16日就职工薪酬谈判破裂后，逾9000名铁路工人将于1月29日举行罢工。悉尼商会指出，这次罢工将令本地经济损失达1亿澳元(约合人民币5亿元)。

据报道，RTBU希望可以加薪6%以改善工作条件，而新南威尔士州政府则坚持加薪幅度仅是2.5%。悉尼商会行政总裁福赛斯(Patricia Forsythe)17日称RTBU要求铁路工人在罢工当天留在家里的做法“令人愤怒”，并称这次罢工将令悉尼蒙受1亿澳元的经济损失。

福赛斯指出，1月29日是澳大利亚国庆日假期后的第一个星期一，从传统上来说也是各行各业均结束了夏季假期准备复工、学校也开学的时候，是一年里交通最繁忙的一天之一。RTBU工会选择这一天罢工是为了将影响最大化，而这也会令悉尼作为国际化都市的声誉蒙羞。

另一方面，新南威尔士州反对党呼吁州长贝瑞吉克莲在今后的谈判中弃用交通厅长康斯坦丝(Andrew Constance)。反对党领袖卢克·福利(Luke Foley)称，罢工的主要诱因就是“好斗的交通厅长”，并称自己不支持罢工，而要停止罢工则需要州长本人介入。

卢克·福利还称，工会6%的加薪诉求留有讨价还价的余地，但“好斗的交通厅长没有解决问题，反而火上浇油。” 康斯坦丝则反指罢工“荒谬而愚蠢”，还称工会不愿与自己会面。(实习编辑：马娜 审核：田瑞哲)

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