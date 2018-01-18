泰国接待游客人数破纪录 中国游客人数增长明显

【环球网综合报道】据新英国路透社1月16日报道，继2017年来泰旅游人数上涨9%达到3500万人后，泰国16日预测今年游客人数将继续增长6%。在没有迹象显示泰铢走强减弱该国旅游业发展速度的情况下，当地酒店、购物中心、机场行业股价均获得提振。

报道说，自2014年国家政权变动之后，泰国经济增速较其他区域国家发展缓慢。如今旅游业占泰国这个东南亚第二大经济体经济的12%，已经成为其最重要的增长动力之一。

泰国旅游体育部门表示，在2017年，泰国的国际游客人数上升了8.8%，达到创记录的3538万人，这相当于泰国人口的一半以上。其中，中国游客人数增长了12%，成为上述增长的主要影响因素。报道称，在当地的海滩上以及购物中心和庙宇内，中国人面孔越来越明显。

该部门表示，旅游收益也上涨了近12%，达到1.8万亿泰铢。中国和欧洲的游客均趋向高端市场，每个游客的消费也在增加。2018年，泰国预计有3755万游客将在该国消费2.1万亿泰铢。

泰国最大的国有机场运营商“泰国机场”是旅游热潮的最大受益者。该运营商近期表示，计划将提高2018年的收益前景。此外，酒店和购物中心也在受益者行列之中。(实习编译：党思宇 审稿：谭利娅)

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