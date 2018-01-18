综述：特朗普欲扩大美国军事优势

“美国的力量比谁都强，而且我们还每天都在变得更强大！”美国总统唐纳德·特朗普２０１７年７月２２日在美国弗吉尼亚州诺福克军港表示。当时，他正站在美国最新服役的核动力航空母舰“福特”号上。

“福特”号是美国新一代航母的首舰，因其先进的武器装备、庞大的体型和强劲的动力被称为“超级航母”。虽然这艘航母的主要设计和生产都未发生在特朗普任上，但他仍对这艘战舰表现出了浓厚的兴趣，将之视为扩大美国军事优势的一个重要举措。

在过去一年，特朗普向美国民众传递这样一个信息：扩军将是他任上一大目标。他多次试图将其承诺落到实处。去年１２月，他签署总额约７０００亿美元的２０１８财年国防授权案。特朗普在签署仪式上表示，这一法案将提升美军现代化水平，提供所需战斗装备，加速提升美国军力。

根据预算案，美军各军种都会享受到预算案带来的“福利”。

美国陆军已经表示，将在２０１８年扩充１．７万人。此外，由于近年来不断受征兵问题困扰，陆军还将提供更丰厚的经济补偿以增加现役军人的服役期限。

美国海军同样计划增强实力，将在未来数十年把军舰数量从目前２７０艘左右增加至３５５艘。军方人士辩解称，由于美国面临的“防卫压力”逐年增加，因此增加军舰数量十分必要。

美国空军则计划购买更多的Ｆ－３５战机。特朗普称，他会要求军火制造商以最优惠的价格向军方供货，而似乎是为了配合特朗普的表态，Ｆ－３５战机的单价在２０１７年首次跌破１亿美元，为空军扩充降低了成本。

在白宫上个月公布的国家安全战略中，特朗普描绘了其任上对于美国军事力量的展望。文件显示，美国将继续在中东打击以“伊斯兰国”为代表的极端组织，维持在伊拉克、叙利亚、阿富汗等国的军事存在，压制伊朗，并采取措施应对东亚逐渐升温的半岛核局势。

分析人士认为，特朗普的举措呼应了他在竞选时的承诺。在２０１６年大选时，特朗普多次承诺要重建美国军事力量，获得了部分白人选民的支持。此外，他的承诺也吸引了不少有军工产业地区的支持。例如，在造船业发达的弗吉尼亚州和康涅狄格州，当地的民主党议员也支持特朗普的扩军计划。在过去一年，军工产业也收获颇丰，各大军火公司股票都有较大幅增长。

本月晚些时候，美国国防部将发布《国防战略》《弹道导弹防卫评估》《核姿态评估》等报告，此间许多分析人士认为特朗普扩大美国军事优势的理念将再次得到体现。

然而，特朗普扩大美国军事优势的计划也受到一些诟病。部分反对者认为，加大对国防的投入没有必要，毕竟美军是世界上实力最强的军队，而且在２０１７年下半年美国通过数十年来最大程度的税改削减税收的情况下，势必导致政府财政捉襟见肘，被迫减少对其他领域的投入。

“如果白宫只想增加国防预算，这没有问题，但同时还要减税和减少基础设施投资，就必须有所取舍。一般在和平年代，被舍弃的应是国防预算。”美国军事专家洛伦·汤普森说。

就连部分军方人士也对特朗普雄心勃勃的计划持怀疑态度。“这其实就是一道数学题，不要加税，不要削减福利，还要加强军力，这真的办不到。”美国海军部长理查德·斯潘塞说。

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