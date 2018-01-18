英媒：中国千禧一代助奢侈品强劲反弹

英国路透社报道称，中国的奢侈品市场正重现门庭若市的盛况。国际咨询机构贝恩公司的报告显示，尽管曾在中国市场历经多年销售不振，但去年，从古驰到香奈儿在内的奢侈品在华销售已升至过去5年来的最高增速，并将在今年进一步巩固增长势头。

这令以世界头号奢侈品消费者群体为目标的那些品牌备感振奋，但谁将成为最大受益者，取决于谁能吸引中国一掷千金的年轻人——如今这个群体已是该市场的主要推动力。

贝恩周三发布的报告表示，去年中国市场的奢侈品销售总额达1420亿元，同比增长20%，创下中国市场2011年以来的最高增速。正是从那年起，中国的奢侈品销售开始遭受经济放缓和大力反腐的双重影响。

中国买家是规模最大的奢侈品消费群体，约占去年全球销售总额的32%。贝恩驻上海合伙人兰尼斯表示，近年来中国国内“一直平淡无奇的奢侈品市场已至少持续5年。但去年是不可思议的增长。”

近来北京大力提振国内消费、打击海外“代购”并降低进口奢侈品关税。中国奢侈品市场去年出现大幅反弹——女装、首饰、化妆品、鞋和手包的增长尤其强劲。

这种反弹受到中国精通技术的千禧一代助推，他们是24岁至34岁的年轻人，普遍更青睐成衣和快时尚服装而非传统服装，这种风尚正助推休闲奢侈和运动服装等新领域增长。兰尼斯称，这是“新中国”正到来，而非“旧中国”正回归。伴随到来的是一个5年前还不存在的新消费者群体，他们拥有不同形象、不同期待和不同品味。

(责编：樊海旭、常红)