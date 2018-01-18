外交部：国际社会应抓住机遇推动半岛局势真正转圜

图片来源：外交部网站

人民网北京1月18日电 （樊海旭）外交部发言人陆慷18日主持例行记者会，就伊朗“桑吉”轮中方救援及清污工作、半岛局势局势缓和 、中国“象牙禁令”等问题答问。

有记者问：据报道，1月17日，朝韩双方代表在板门店举行会谈，同意北南双方将争取在平昌冬奥会开幕式上举“朝鲜半岛旗”共同入场、共同组队参赛等举措。另外，韩国外长康京和近日表示，韩朝当前的对话可以延伸至讨论和平解决朝核问题。韩愿促成韩朝超越冬奥会议题的进一步对话。中方对此有何评论？

陆慷说：我们注意到康京和外长有关表态。朝鲜半岛北南双方近日围绕平昌冬奥会合作、包括缓和北南关系等达成一些重要共识，持续为国际社会带来好消息，从中我们看到了“北南骨肉亲，南北一家人”的同胞情谊，看到了双方相向而行、以善意对善意，为改善相互关系、缓和半岛局势付出的建设性努力。我曾经在这里说过，今天我愿意重申，国际社会对此应予以鼓励。

陆慷指出， 我们赞同，当前重要的是北南双方互动的积极态势能够延续下去，就像康京和外长所说，能够延续到平昌冬奥会之后，在对话中培育信任，在对话中积累共识，在对话中探讨出路，找到各方均能接受的最大公约数，实现半岛无核化，建立半岛持久和平。

随后， 陆慷强调说，当前半岛局势出现了难得的缓和局面，值得各方倍加珍惜。国际社会应抓住这一机遇，继续给予支持和配合，积极劝和而不是无端挑事，大力推动而不是掣肘添乱，进一步引导半岛局势朝正确的方向发展，为局势真正实现转圜作出切实努力，以免与和平的机会失之交臂。

全文实录如下：

问：昨天，美国总统特朗普称，美正考虑对中国发起巨额罚款，这是对所谓“中国侵犯知识产权”进行调查的一部分。你对此有何回应？

答：中方主管部门商务部的发言人今天上午已经就相关问题作出了比较全面的回应。

我愿在此再次强调，关于美方所指称的强制性技术转让问题，中国没有任何一部法律强制外国投资者转让技术。在具体的企业合作过程中可能会出现类似的情况，那也是企业之间的市场行为，完全没有政府的干预。与此同时，我也愿强调，中方将坚定维护自身的合法权益。

问：据报道，国际海事组织秘书长林基泽近日发表声明，对中国政府在“桑吉”轮碰撞事故后开展的搜救行动和中方救援人员参与灭火的行为表示赞赏。你能否证实？

答：国际相关行业组织和媒体高度关注“桑吉”轮碰撞事故。我们也注意到，1月15日，联合国负责海运事务的专门机构——国际海事组织秘书长林基泽专门发表声明，向所有参与国际搜救行动的人员及他们同烈火斗争、遏制油船泄露造成污染的努力表示赞扬。林基泽秘书长1月10日还在该组织网站上表示，对碰撞事故造成30名伊朗籍和2名孟加拉籍船员失踪表示悲痛，对中国政府在极其恶劣的天气和海况下开展搜救行动表示赞赏，对中方救援人员参与灭火的勇敢行为表示赞许。

中方将继续与包括国际海事组织在内的相关国际组织保持沟通，及时通报事故处置最新进展。

问：你能否提供“桑吉”轮碰撞事故清污工作的最新进展？有哪些国家参与其中？孟加拉国是其中之一吗？

答：建议大家查阅中国交通部和国家海洋局网站，它们都及时更新后续救援情况，包括国际社会很关心的清理海上油污相关情况。

问：据报道，1月17日，朝韩双方代表在板门店举行会谈，同意北南双方将争取在平昌冬奥会开幕式上举“朝鲜半岛旗”共同入场、共同组队参赛等举措。另外，韩国外长康京和近日表示，韩朝当前的对话可以延伸至讨论和平解决朝核问题。韩愿促成韩朝超越冬奥会议题的进一步对话。中方对此有何评论？

答：我们注意到康京和外长有关表态。朝鲜半岛北南双方近日围绕平昌冬奥会合作、包括缓和北南关系等达成一些重要共识，持续为国际社会带来好消息，从中我们看到了“北南骨肉亲，南北一家人”的同胞情谊，看到了双方相向而行、以善意对善意，为改善相互关系、缓和半岛局势付出的建设性努力。我曾经在这里说过，今天我愿意重申，国际社会对此应予以鼓励。

我们赞同，当前重要的是北南双方互动的积极态势能够延续下去，就像康京和外长所说，能够延续到平昌冬奥会之后，在对话中培育信任，在对话中积累共识，在对话中探讨出路，找到各方均能接受的最大公约数，实现半岛无核化，建立半岛持久和平。

这里我想再次强调，当前半岛局势出现了难得的缓和局面，值得各方倍加珍惜。国际社会应抓住这一机遇，继续给予支持和配合，积极劝和而不是无端挑事，大力推动而不是掣肘添乱，进一步引导半岛局势朝正确的方向发展，为局势真正实现转圜作出切实努力，以免与和平的机会失之交臂。

问：个别菲律宾议员对中国电信进入菲律宾市场表达了关切，他们担心这会让中国“接触”国家秘密。你对此有何回应？

答：菲律宾政府最近作出决定，允许中国电信企业在菲律宾经营。我们认为，这体现了中菲两国日益增长的互信以及广泛的合作潜力。近年来中菲关系不断向好发展，两国务实合作成果丰硕，给两国人民带来实实在在的好处。

我们已经多次说过，中国政府一贯要求中国企业按照市场原则和国际规则、在遵守对象国法律法规的前提下积极开展对外投资合作。我们也希望有关对象国亦能为中国企业投资兴业、开展合作提供必要、友善的条件和环境。

问：据媒体报道，几名美国参议员要求美国司法部说明在美经营的中国媒体机构为何未登记为“外国代理人”。他们联合致函美国司法部长，要求获取这些媒体是否满足“外国代理人法案”的相关信息。中方对此有何评论？

答：大家都知道，媒体是各国及各国人民之间加强沟通、增进理解的重要纽带，特别是随着互联网等新技术的发展和应用，媒体在促进国际交流与合作中的作用日益突出。就中方而言，我们愿与各国一道，本着开放包容、平等相待的原则，尊重媒体、善待媒体，为媒体采访创造更加便利的条件，而不是相反。

问：我们注意到，不少非洲国家近来纷纷积极评价自今年1月1日生效的中国“象牙禁令”，非洲各国政府、野生动物保护组织、媒体等纷纷点赞。你能否介绍一下这个禁令的落实情况？

答：我们也注意到有关报道，近来不少非洲国家在这个问题上作出了很多评论。在2015年举行的中非合作论坛约翰内斯堡峰会上，中国明确承诺支持非洲野生动物保护、与非洲联合打击野生动物非法贸易和偷猎行为。中国人一向重信守诺。

自2015年以来，中国政府先后暂停进口象牙雕刻品、狩猎纪念物象牙和《濒危野生动植物种国际贸易公约》生效前所获象牙及其制品。在此基础上，自2017年12月31日起又采取了停止国内象牙商业性加工销售的举措。据我掌握的情况，现已停止全部34家加工单位和143处销售场所的相关活动。

中方的果断举措赢得了非洲国家的普遍赞扬，认为中方这些务实措施有助于从源头上切断象牙交易的贸易链，对保护非洲象物种、非洲和全球生态系统将产生深远影响，对推动关闭世界主要象牙贸易市场将发挥重要作用。

我愿再次重申，中国作为《濒危野生动植物种国际贸易公约》缔约方，长期认真履责，此次通过全面禁止象牙贸易，为支持非洲野生动物保护事业作出了新的贡献。我们愿与非洲各国和国际社会共同合作，进一步形成联手打击盗猎及野生动植物非法贸易的良好局面。

(责编：樊海旭、常红)