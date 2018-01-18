新任驻印尼大使肖千递交国书

人民网雅加达1月18日电（记者 席来旺）1月17日，中华人民共和国新任驻印度尼西亚共和国特命全权大使肖千在印尼总统府向佐科·维多多总统递交国书，随后双方进行了友好交谈。

肖大使向佐科总统转达了习近平主席的亲切问候，并表示，在佐科总统领导下，印尼政治社会稳定，经济持续快速发展，人民生活水平不断提高，在地区和国际事务中发挥越来越重要的作用。近年来，在习近平主席与佐科总统亲自关心和推动下，中印尼高层交往频繁，政治互信不断增强，两国全面战略伙伴关系发展势头良好。肖大使说，作为新任驻印尼大使，我将与印尼方一道，认真落实两国领导人达成的重要共识，深化两国发展战略对接，推进扩大双边务实合作，加强人文交流，推动中印尼关系不断迈上新台阶。

佐科总统欢迎肖大使履新，并请转达对习近平主席的亲切问候和良好祝愿。佐科说，印尼高度重视发展对华友好关系和务实合作。近年来，我同习近平主席多次会见，就两国关系发展深入交换意见，达成广泛共识。我对两国关系发展感到满意。两国应继续保持高层交往，推进务实合作，推动两国关系取得更大发展。

肖千大使于2017年12月29日抵印尼履新。

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