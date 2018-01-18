日本火箭发射后各地出现彩色“夜光云”奇景

NHK电视台网站截图

人民网东京1月18日电（许永新）据NHK电视台报道，18日早晨，日本在鹿儿岛县大隅半岛发射了一枚“伊普西隆”火箭后，在日本西部的广大区域内，观测到了一种色彩斑斓的特殊云彩“夜光云”。

18日上午6点过后，“伊普西隆”火箭从位于鹿儿岛县大隅半岛的内之浦宇宙空间观测所发射升空，并成功进入地球观测卫星的预定轨道。

在火箭发射后，在九州及四国等日本西部的广大区域内，观测到了被称作“夜光云”的色彩斑斓的特殊云彩。

通常的云彩是在离地面十几公里的地方形成的，“夜光云”是在80公里高度的中间层形成的冰云，在日落或日出前后会受到阳光照射而发光。

据气象厅气象研究所研究员荒木健太郎介绍说，这是非常罕见的自然现象，日本在2015年首次观测到这一现象，这次可能是由于火箭排出的大量气体及灰尘形成的冰粒造成的。

据一位拍摄到夜光云的49岁男性介绍说，有各种复杂的颜色，还以为是极光，非常漂亮。

(责编：樊海旭、常红)