俄罗斯 “战斗民族”的冬季游戏：冰上钓鱼

提起俄罗斯远东地区，首先让人想到的是漫长的冬季与极度的寒冷。然而在这样的恶劣环境下，当地人却有着特别的娱乐方式，那就是冰上钓鱼。下面我们就跟随记者的镜头，一起来体验冰上钓鱼的乐趣。

俄罗斯 “战斗民族”的冬季游戏

冬季的远东地区，水域结冰期长达4到5个月。因此冰上钓鱼成为当地流行的冬季娱乐方式之一。晴朗而无风是冰钓的必备条件，其次尽早出门占据最佳位置尤为重要。选址、钻洞、下杆，每一步都要求高超的技术和丰富的经验。而在此之后考验的就是冰钓者的耐心了。

据冰钓爱好者们讲，一月是冰钓的最佳月份，因为此时的冰层厚达半米以上，能够承受汽车的重量，而且这个季节的冰下水域缺少氧气和食物，鱼也最容易上钩。

其实这些冰钓爱好者们在意的并不是能钓到多少鱼，在他们看来，亲近大自然，放松身心才最重要。渔友们聚在一起，交流心得，唠唠家常，成为了他们的一种生活方式。

(责编：朱欣(实习生)、刘洁妍)