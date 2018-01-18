难民问题咋处理？德国奥地利各说各话

17日，奥地利总理库尔茨到访德国，与德国总理默克尔会谈——这是库尔茨成为奥地利总理后，德奥这两个近邻领导人的首次会晤。然而，在会晤后举行的联合记者会上，两人却因为难民问题针锋相对。

谈及解决难民问题的正确办法，库尔茨认为，欧盟应首先向难民来源国提供其所需帮助，防止难民涌出国境。当难民潮不可避免地出现时，欧盟应采取包括军事手段在内的一切方式，帮助在难民来源国周边国家及地区建立安全缓冲区，而不是一味地讨论欧盟各国难民分配份额问题。

奥地利总理 库尔茨：我认为，解决难民问题取决于加强欧盟外部边界保护，以及欧盟向难民来源国提供其所需帮助。

对此，默克尔回应说，她谴责那些不按照欧盟要求履行难民方案的成员国，谈及欧盟外部边界保护面临“失守”，她认为这不可能，有些国家反对欧盟按照配额强制分摊难民的作法“是错误的”。

德国总理 默克尔：我认为这是不对的，有些国家甚至说，“我们不想参与到欧洲的团结统一中来”。

去年12月，库尔茨就任奥地利总理。库尔茨于2013年9月起担任奥地利外长，其间，他始终反对德国总理默克尔主导的宽容接纳难民政策。而反对非法移民和欧盟强制分摊难民的主张，也帮助库尔茨赢得去年10月举行的奥地利国民议会选举。

2015年9月，欧盟成员国内政部长举行紧急会议，投票通过转移安置在意大利、希腊等国境内的12万外来难民的方案。此方案当时即引起不少欧盟国家不满，匈牙利等国公开表示反对欧盟按照配额强制分摊难民。目前，欧盟内部围绕各成员国如何履行按照配额接纳难民争议不断，匈牙利、波兰和捷克等国都没有真正履行该方案。欧盟委员会决定就上述三国拒绝难民配额向欧洲法院提出起诉。

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