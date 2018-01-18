“通俄门”调查推进 班农因“沉默”遭传唤

美国白宫前首席战略师斯蒂芬·班农16日因拒绝回答国会众议院情报委员会质询，遭委员会主席、共和党人德文·努内斯以发传票方式传唤作证。

情报委员会针对“通俄门”的闭门调查听证当天早晨开始，至傍晚仍未结束。委员会成员向班农发问，主要围绕他与总统唐纳德·特朗普的共事状况、特朗普解职联邦调查局前局长詹姆斯·科米时的想法等。

努内斯的发言人杰克·朗格尔说，鉴于班农三缄其口，努内斯决定向他发出传票，寻求班农配合。美联社报道，不清楚班农是否会在接到传票后变得配合。

针对班农遭传唤，一名不愿公开姓名的白宫官员告诉美联社，白宫方面不会动用“行政特权”寻求班农拒绝作答。白宫发言人萨拉·桑德斯说，没人怂恿班农在接受质询时有所保留，但她暗批国会事先没有与白宫“打招呼”。

“就涉及白宫的所有国会质询而言，国会必须在获取机密材料前与白宫协商，”桑德斯说，“这是受到司法认可程序的一部分，可追溯至几十年前。”

近期，一本涉及特朗普政府内幕的新书援引班农一些说法，受到特朗普和白宫高层强烈谴责。就“通俄门”调查，众议院情报委员会去年把主要精力投入质询特朗普竞选团队经理保罗·马纳福特、前总统国家安全事务助理迈克尔·弗林等人，对班农关注较少。考虑班农在特朗普从竞选到胜选再到宣誓就职等各阶段都扮演关键角色，他后续恐将成为情报委员会重点问话对象。

一些政治分析师说，由于特朗普已与班农“决裂”，后者今后在接受质询时是否会给出不利于特朗普的证言是未知数。（闫洁）【新华社微特稿】

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