平衡区域发展 日本拟禁东京高校十年内扩招

日本政府官员披露，中央政府打算原则上禁止东京市区的大学在十年内增加招生名额，同时设专项资金支持地方高等院校发展，以期改变大学生过度向首都地区集中的现状，减缓地方人口流出，继而促进各区域平衡协调发展。

【减缓地方人口流失】

日本大学生主要集中在首都地区。官方统计显示，全国287万大学生中，约40%就读于“东京圈”、即东京都、神奈川县、埼玉县和千叶县。东京中心城区23个区的高校录取全国18%的大学生，是地方生源主要的就读院校。

地方学子赴东京求学，毕业后在首都就业，导致地方人才流失。据日本总务省发布的人口流动报告，2016年日本地方人口继续减少，而东京圈人口连续21年增加，人口净流入将近12万。

东京经济大学教授、云河都市研究院院长周牧之说，地方上对此意见很大：“人都跑到首都去了，我们地方怎么办？”

共同社16日以政府官员为消息源独家报道，日本内阁计划2月上旬出台决议，以推动国会在上半年通过法案，以期改变大学生向东京“单极”集中的现状，改变国内人口流向，力争到2020年实现首都地区与地方人口流入流出的平衡。

报道说，除了留学生和成人继续教育，日本政府打算原则上禁止东京23区内的国立、公立、私立及专科院校10年内扩招。此前，文部科学省已于去年9月禁止东京23区的私立大学、专科院校2018年扩招，禁止所有大学、专科院校2019年新开专业。

【提升地方吸引力】

禁止东京高校扩招，目的还在于振兴地方高等教育，促使年轻人在地方上就业。

周牧之说：“日本人口在减少，考大学人口也在减少。结果就是地方大学、特别是地方私立大学会最先破产。安倍晋三首相希望维持地方高校存续，给它们找生源。”

共同社报道，为此，安倍政府计划设立专项财政资金；推动高校、地方政府和企业共同成立“振兴地方大学推进会”，为地方主要产业培养专业人才；要求中央和地方政府采取必要措施支持年轻人在地方就业，大学和用人单位应予以配合。

周牧之认为，这一政策的出发点与其说是限制大家来东京，不如说是提升地方城市的吸引力，留住年轻人。

安倍去年12月说，设立支持地方高校发展的机制是“地方创生”战略的一环。作为安倍政府的国家发展战略之一，“地方创生”意在纠偏东京“单极化”趋势，缓解区域发展不平衡，提升全国经济活力。

作为日本政治、经济、文化中心，东京对全国人才、资本、社会资源形成吸附效应，客观上不利于地方经济发展。地方城镇长期处于人口不足、经济低迷的状况，容易陷入人才流失、投资减少的恶性循环。而在东京，外来年轻人承受巨大压力，倾向于晚婚、不婚、少生甚至不生，不利于解决日本社会少子化、老龄化难题。

【新政成效尚未可知】

对扩招禁令，有127所大学加盟的日本私立大学联盟批评说：“限制新开专业、禁止扩招将阻碍人才的培养。”东京市区一所私立大学的一名管理人员认为：“10年内社会和产业结构都会发生巨大的变化，10年禁止扩招期限太长。”

地方高校对禁令能否见效同样存有疑问。一名地方大学人士接受共同社采访时说，虽然这一政策有助于缓解大学生过度向东京聚集的局面，但禁令实施后，是否会导致高中毕业生流向东京以外的大城市、对地方大学振兴影响甚微，尚未可知。

禁止东京高校扩招，也可视为日本自上世纪50年代以来控制首都规模、疏解非首都功能历次尝试的一种延续。相关措施包括建造“卫星城”、设立“副都心”。

日本曾把东京的工厂、高校迁到外地。原东京教育大学1973年从市区搬到位于首都圈的茨城县筑波市，更名为筑波大学，如今是日本校园面积最大的高校之一。

中国社会科学院世界经济与政治研究所陈哲博士说，到20世纪末，日本政府先后五次制定首都圈基本规划，核心问题和难点依然在于各类资源向市中心过度集中。

“至少在日本人自己看来，这是一个长期复杂的问题，至今也没有彻底解决。”陈哲说，不过，从整体控制水平来看，东京在产业布局、城市功能定位、空间利用、交通系统管理等方面依然值得北京等国内大城市学习。（刘秀玲 马曹冉 胡若愚）（新华社专特稿）

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