涉嫌收受非法资金 韩法院批捕李明博“大管家”

韩国前总统李明博的“大管家”金伯骏17日凌晨被法院批准逮捕，缘由是他涉嫌从国家情报院收受大笔非法资金。

金伯骏现年78岁，是李明博的亲信，2008年至2012年担任青瓦台行政事务高级秘书。韩国国际广播电台报道，他曾在李明博在职时期负责管理李明博的财产。

检察官指控，金伯骏在李明博任职期间从国家情报院非法收受4亿多韩元（约合241万多元人民币）资金，构成受贿，造成国库损失。

首尔中央地方法院说，鉴于金伯骏可能毁灭证据或逃跑，决定签发逮捕令。

金伯骏否认检方说法，但前国家情报院院长金成浩、元世勋已向检方供认，曾听取向金伯骏提供资金的汇报。

李明博执政时期的国家情报院高级官员金柱成（音译）先前告诉检方，他在2008年向李明博举报国家情报院动用账外特别行动资金向金伯骏“进贡”2亿韩元（120万元人民币）。尽管受到举报，金伯骏后来还是继续向国家情报院索取更多资金。

韩联社报道，一旦证实金朱成的说法属实，检方可能会盘问李明博。韩国国际广播电台说，检方最长可拘押金伯骏20天，其间将重点调查是否有更高层人物犯案，不排除直接调查李明博的可能性。

前一天，首尔中央地方法院批准逮捕李明博的另一名亲信金振模。按照检方的说法，金振模2009年至2011年担任青瓦台民政事务第二秘书期间从国家情报院收受大约5亿韩元（302万元人民币）贿赂。

韩联社分析，两名亲信被捕将加快检方调查李明博是否涉案的速度。（陈丹）【新华社微特稿】

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